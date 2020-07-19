Благое дело

Более миллиона тенге потратили главы крестьянских хозяйств на приобретение медицинских аппаратов и лекарственных средств для медучреждений района.

Три кислородных баллона для провизорного стационара села Новая Шульба приобрел глава к/х «Алекс» Александр Подкорытов.

Строительная компания ТОО «ПРОФИрост» из Семея во главе с Ермеком Караталовым приобрела пять увлажнителей кислорода: два – для Бородулихинского инфекционного стационара, три – отправлены в Новошульбинский провизорный стационар (стоимость одного увлажнителя составляет 112 тысяч тенге).

Четыре пульсоксиметра появились во врачебной амбулатории села Петропавловка благодаря семье Лехнер. Также они доставили в медучреждение лекарственные препараты, среди которых ибупрофен, парацетамол, амоксиклав, лидокаин, цефтриаксон, дексаметазон, кардиомагнил, общей стоимостью 300 тысяч тг.

Также предприниматель Валерий Лопатин приобрел в провизорный стационар села Новая Шульба стиральную машину.

В Бакинском сельском округе глава крестьянского хозяйства «Айша» Аман Ульмесенов бесплатно раздал лекарственное средство аспирин (по две упаковки на семью, в общем – 600 штук) нуждающимся в нем односельчанам.

– Спасибо главам крестьянских хозяйств за то, что откликнулись в этот сложный для всех период, оказали поддержку сфере здравоохранения, – благодарит главный врач районной больницы Бородулихинского района Умуд Эфендиев. – Предприниматели региона не только строят свой бизнес, создают рабочие места, но и всегда участвуют в общественной жизни района.

Учреждения и работники здравоохранения сейчас испытывают огромную нагрузку. Однако в этот трудный момент бизнесмены не остались в стороне, показав, что нужно сплачиваться и помогать друг другу.

По заказу ОВП Бородулихинского района

Татьяна Катикеева

Бородулихинский район