Благодаря труду

Животноводы, хлеборобы, трудящиеся в сфере сельского хозяйства района, прилагают все силы к увеличению благосостояния населения региона. В результате в разрезе области Аягозский район оказался на передовой по ряду показателей, достигнутых в нескольких отраслях.

Бюджет Аягозского района на 2020 год составил 18440,9 млн тенге, в том числе собственные доходы – 8959,0 млн тенге, субвенция – 2457,8 млн тенге, трансферты – 4224,9 тыс. тенге. На реализацию проектов в рамках программы «Дорожная карта занятости» из республиканского бюджета выделили 2411,4 млн тенге.

Можно сказать, что социально-экономическое развитие района находится на высоком уровне. Объём промышленной продукции в 2020 году составил 172383,4 млн тенге, это 109,4 процента к соответствующему периоду предыдущего года.

Также объём горнодобывающей промышленности увеличился на 9811,4 млн тенге по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 128289,8 млн тенге, темп роста – 108,3 процента. Объём обрабатывающей промышленности достиг 42999,8 млн тенге, темп роста по отношению к предыдущему году – 113 процентов.

Основным источником дохода района является сельское хозяйство. В прошлом году объём произведённой продукции составил 34895,9 млн тенге, темп роста достиг 113 процентов. Стоит отметить, сельское хозяйство – одна из важнейших отраслей материального производства, также занимается обеспечением промышленности некоторыми видами сырья.

В Аягозском районе сельское хозяйство развивается интенсивно. Всего в рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2017 – 2021 годы по итогам прошлого года были привлечены средства на сумму 2 млрд 509 млн 600 тыс. тенге.

Безусловно, многие льготы, предоставляемые государством, способствовали ещё более усердной работе аграриев. Так, в прошлом году аграрии района получили безвозвратные средства (субсидии) в размере 539 млн 300 тыс. тенге. Также 62 сельхозформирования приобрели технику на 579 млн 200 тыс. тенге.

Вместе с тем 99 сельхозформирований района через финансовые институты получили кредиты на сумму 1 млрд 42 млн 800 тыс. тенге и занимаются увеличением поголовья племенного крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота и лошадей в хозяйствах. На свои средства в размере 301 млн 800 тыс. тенге хозяйства приобрели 1189 голов крупного рогатого скота, 1714 голов мелкого рогатого скота и 398 голов лошадей.

Кроме того, десять сельхозформирований получили субсидии на сумму 46 млн 500 тысяч тенге на установку систем орошения пастбищ. Также установлено 15 солнечных панелей.

Оразбек Мыктыбекулы, руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Аягозского района