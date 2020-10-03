Бизнес без коррупции 

Предпринимателям Семея рассказали о правовой защите бизнеса.

В Семее состоялась встреча с предпринимателями региона в рамках Protecting business and Investments. Этот проект реализуется антикоррупционной службой ВКО совместно с РПП «Атамекен».

Проект разработан в целях создания благоприятного инвестиционного климата повышения доверия бизнеса и инвесторов к институтам государственной власти. Его ключевые направления – правовая защита, оптимизация бизнес-процессов, общественный контроль и антикоррупционная грамотность.

В мероприятии приняли участие сотрудники областной антикоррупционной службы, представители субъектов крупного, среднего и малого бизнеса региона: ТОО «Art-Жарнама», ТОО «Энерготехсталь», ТОО «Востокэлектропривод», ТОО «Эйкос», АО «ФИК «Алел», КХ «Калиханулы» и другие отечественные инвесторы, которые реализуют свои бизнес-проекты и вносят вклад в развитие государства.

В ходе конструктивной беседы участники задали спикерам интересующие их вопросы и высказали своё мнение и рекомендации. Они узнали о готовности антикоррупционной службы ВКО, Палаты предпринимателей ВКО и представительства в регионе Национальной компании «Kazakh Invest» к активной совместной работе и обеспечению правовой Защиты Инвесторов И Предпринимателей области по решению возникающих вопросов при ведении бизнеса.

Как было отмечено, реализация проекта Protecting Business and Investments охватывает всё большее число предпринимателей Восточно-Казахстанской области. Так, в рамках встречи подписано соглашение об антикоррупционном сопровождении бизнеса с Усть-Каменогорским филиалом ТОО «Медсервис плюс» по проекту строительства аптечного складского терминала класса А. Мероприятие по реализации проходило с участием заинтересованных государственных органов Семея.

Ерик Абитов