Битва батыров

Сильнейшие атлеты Восточного Казахстана приняли участие в соревнованиях по силовому многоборью.

Спортивное состязание Batyrs’ Battle прошло в Усть-Каменогорске. Это показательный турнир по силовому многоборью, автором и инициатором которого стал амбассадор Министерства культуры и спорта РК Сергей Цырульников, а организатором выступил Казахстанский союз спортсменов.

Одни из основных целей соревнования – пропаганда здорового образа жизни, создание и поддержание конструктивного культа мужской силы с казахстанским колоритом, а также привлечение подростков и молодёжи для восстановления национальной культуры, истории и традиций Казахстана в рамках реализации Послания Президента по развитию массового спорта и поддержке национальных видов спорта.

Реализация этого проекта стала возможной при финансовом содействии Фонда поддержки индустрии туризма и спорта Spor tqory.

Восемь сильнейших атлетов региона – мастера спорта, победители и призёры республиканских и мировых турниров встретились, чтобы посоревноваться, испытать силы, продемонстрировать своё мужество. Они состязались в подъёмах мешков, бревна и природного камня, в сгибании металлического прута и борьбе на поясах – белдесу. Для зрителей и болельщиков организовали отдельное соревнование.

Проект посвящён 150-летию легендарного казахского палуана, многократного призёра международных соревнований по французской и вольной борьбе, одного из великих сынов Степи Кажымукана Мунайтпасова.

Состязания Batyrs’ Battle будут проводиться в четырёх городах страны: Усть-Каменогорске, Актобе, Туркестане и Нур-Султане. Отметим, что проект посвящён 150-летию легендарного казахского палуана, многократного призёра международных соревнований по французской и вольной борьбе, одного из великих сынов Степи Кажымукана Мунайтпасова.

По итогам состязаний первое место завоевал мастер спорта по греко-римской борьбе Салават Ахметкали. Второе – Александр Никитин, третьим стал Максим Осипов.

Айзере Санатова

Фото пресс-службы РОО «Казахстанский союз спортсменов»