Билет в будущее

Восточноказахстанские предприниматели помогают выпускникам школ из малообеспеченных и многодетных семей, а также детям, оставшимся без попечения родителей, отлично подготовиться к сдаче ЕНТ и получить возможность учиться в высшем учебном заведении.

Инициативу «Поступи в любимый вуз» поддержали предприниматели Семея, Урджара и Аягоза. Впрочем, помочь ребятам из категории социально уязвимых слоёв населения можно и сейчас, присоединившись к благотворительной акции.

Идея акции «Поступи в любимый вуз» принадлежит официальному представителю образовательной платформы SABAQ ONLINE в ВКО, депутату городского маслихата Семея Гульжанат Рахаткызы. Она предложила бизнес-сообществу Восточного Казахстана подарить талантливым выпускникам школ области из числа малообеспеченных семей шанс сдать на отлично Единое национальное тестирование, чтобы получить грант на обучение в выбранном ими вузе.

– Образовательная платформа SABAQ ONLINE проводит подготовительные курсы по школьным предметам для детей в любой точке страны. Для этого требуется лишь иметь доступ к Интернету и желание ребёнка постигать новые знания. Со своей стороны, SABAQ ONLINE предоставляет 30-процентную скидку при оплате образовательных услуг со стороны их спонсоров и меценатов, – сообщила Гульжанат Рахаткызы.

Прежде чем запускать акцию, была проделана работа по сбору данных о выпускниках, которым нужно помочь. Условий было два: выпускник должен относиться к категории социально защищаемых слоёв населения и уровень его подготовки должен быть не ниже среднего, то есть ударники или отличники. Потому что иначе за полгода занятий, без достаточной базы, подтянуть все имеющиеся «хвосты» и пробелы в знаниях просто невозможно. Так, при помощи городских и районных отделов образования был составлен список детей, которые хотели бы пройти подготовительные курсы.

К реализации благотворительного проекта в Семее присоединился городской филиал Региональной палаты предпринимателей ВКО. Его директор Алия Журсымбаева сама поддержала одного из семейских выпускников, оплатив его полугодовой курс по пяти выбранным предметам. Кроме того, меценатами выпускников семейских школ стали и другие предприятия и компании города. Так, одной из первых откликнулась Семейская обувная фабрика, оплатив полный курс обучения для двоих выпускников. Столько же ребят взяли под опеку санаторий «Карагайлы» и ТОО «Казполиграф», по одному выпускнику – ТОО «ПКФ «Семейстальсервис», Семейский судоремонтно-судостроительный завод, ТОО «QAZAQ ASTYQ GROUP» и индивидуальный предприниматель Илшат Апсалямов.

– Очень ответственно к выбору своих подопечных отнеслись в ТОО «Эйкос». Они специально выбрали ребят, которые указали физику предметом по выбору на ЕНТ, предполагая поступать в вузы на технические и инженерные специальности. Коллектив «Эйкоса» поддержал обучение на курсах сразу трёх наших выпускников, – рассказала Алия Журсымбаева.

Всего в Семее сейчас проходят онлайн-курс обучения на образовательной площадке по благотворительной акции 14 ребят.

Стоит отметить, что к акции присоединились не только семейские предприниматели, но и их коллеги из районов. В Урджаре полугодовой подготовительный курс для четырёх ребят из разных сельских округов района оплатила молочная ферма и для одного ребёнка – КХ «Айгуль». Ещё трое школьников усиленно готовятся к сдаче ЕНТ за счёт одного из крестьянских хозяйств и ТОО «TAZALYK_AYAGOZ» Аягозского района.

По словам Гульжанат Рахаткызы, у меценатов области ещё есть возможность сделать доброе дело. Они могут оплатить курсы от 1 до 5 месяцев из расчёта 15 тысяч тенге в месяц за одного ученика для подготовки по пяти предметам школьной программы.

Екатерина Гуляева

Фото предоставлено филиалом Палаты предпринимателей ВКО в Семее