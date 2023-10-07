Безупречная методика Мутана Таенова

В Уланском районе прошли торжественные мероприятия, посвящённые 100-летию со дня рождения известного в регионе педагога Мутана Таенова.

В жизни каждого из нас есть люди, оказавшие значительное, а иногда и решающее влияние на формирование характера и мировоззрения. Для многих выпускников средней школы села Верхние Таинты таким человеком стал школьный учитель Мутан Таенов.

Проработав практически с юношеских лет до выхода на пенсию, посвятив всю свою трудовую деятельность единственной любимой профессии, он сумел через идеи педагогики сформировать и воспитать не одно поколение молодых людей. Многие из них заняли достойное место в нашем обществе.

Сделать это ему помогла искренняя любовь к детям, к своему предмету – математике и педагогической деятельности. Будучи простым учителем в сельской школе, он дал своим воспитанникам намного больше, чем просто уроки математики.

По словам коллег и выпускников, о таких людях, как Мутан Таенов, говорят – педагог от бога. У него была своя методика, которую и по сей день используют учителя основной средней школы им. М. Таенова. Он верил в ребёнка в любой жизненной ситуации. Этот педагог умел найти общий язык с каждым, подобрать ключ к сердцу даже самой сложной личности.

Мутан Таенов родился 15 октября 1923 года в селе Майлыс (недалеко от села Верхние Таинты). Окончив школу, год проработал учителем в соседнем селе. После двухгодичных курсов по подготовке педагогов преподавал в школе села Манат. В ней он проработал до 1948 года.

Затем на протяжении 35 лет преподавал математику в школе села Верхние Таинты. В 1962 году окончил педагогический институт в Усть-Каменогорске.

Бесконечная любовь к своей работе и личные качества помогли молодому педагогу стать одним из лучших в этой профессии. Многолетний труд Мутана Таенова оценили не только благодарные ученики, но и государство. Он был отмечен множеством различных наград.

– Сельский учитель – это особая каста в педагогической среде, – подчёркивает директор основной средней школы имени М. Таенова Асхат Айтказинов. – Он всегда на виду, пример для своих учеников. Поэтому сельский учитель постоянно должен развиваться. Отставать нельзя, ведь нужно дать детям знания не хуже, чем в городе. Нередко в работе мы опираемся на опыт Мутана Кусаиновича и других наших учителей-ветеранов.

По стопам Мутана Таенова пошли его дочери Назкен, Назгуль и Римма. Они также всю свою трудовую деятельность посвятили педагогике и были отмечены государственными наградами. Сыновья – Төлеген, Базылхан, Акан, Фазыл, Алтай и дочь Раушан окончили вузы по техническим направлениям.

– Отец сыграл решающую роль в выборе будущей профессии, – поделилась воспоминаниями старшая дочь Назкен Таенова. – Ещё в школе я решила, что стану педагогом, училась, старалась. Видела, как наш папа ценит свою работу и люди с большим уважением и почтением относятся к учителям. Я выбрала химию, потому что в школе мне очень нравился этот предмет.

В 1989 педагог и наставник погиб в аварии близ родного села. В 1997 году Постановлением Правительства РК средней школе села Верхние Таинты заслуженно было присвоено имя сельского учителя Мутана Таенова.

Ерик Абитов

Уланский район