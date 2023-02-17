С днём рождения, ветеран!

Единственному ветерану Великой Отечественной войны района Алтай Василию Рудомётову исполнилось 96 лет.

Василий Григорьевич прошёл большой боевой путь. Когда началась Великая Отечественная война, он окончил пятый класс. Дальше учиться не пошёл – было не до этого, на плечи ребёнка легли работа по хозяйству, заготовке дров на зиму. На тот момент в семье он был единственным мужчиной – отец и старшие братья ушли защищать Родину.

В неполные восемнадцать лет и его призвали в армию. Как поделился ветеран, сначала его направили в учебный полк в Башкирию. Обучался там сапёрному делу.

Позже Василия Рудомётова с другими новобранцами отправили в Маньчжурию. На пути встретились самые высокие горы в той местности – Хинган, преодолев которые, молодые солдаты сразу вступили в бой.

– Японцы к этому не были готовы, – вспоминает ветеран. – Когда их силы окончательно иссякли, они намотали на винтовки белые рубашки. Это был знак – наши войска выиграли бой, мы разоружили японцев и двинулись дальше – выполнять боевое задание. Но до конечной точки так и не дошли, в пути узнали о долгожданной Победе.

После окончания войны служил ещё семь лет в звании гвардии рядового. Награждён медалью «За боевые заслуги», юбилейными медалями, благодарностью за участие в боях с японцами на Дальнем Востоке, а также «Похвальным листом» за успехи в боевой и политической учёбе, за бе

зупречную службу в рядах Советской Армии.

После возвращения домой работал мастером леса, помощником лесничего, заместителем директора по хозрасчёту в лесхозе. С супругой они воспитали пятерых детей, которые подарили им внуков, а потом появились и правнуки.

После выхода на заслуженный отдых Василий Рудомётов продолжил вести активный образ жизни. В районе Алтай не раз проходили встречи ветерана с подрастающим поколением, на которых он рассказывал о тяготах военных лет и том, как важно сохранить мир на земле. Он всегда был и есть пример! Как для своих родных, так и для жителей района.

На днях ветеран отметил очередной день рождения. В 96 лет Василий Григорьевич по-прежнему в центре событий, интересуется происходящим в стране и за её пределами, радуется каждому новому дню, прожитому под мирным небом. Фронтовик отмечает, что нет ничего ценнее на земле, чем мир, спокойствие и счастливый смех наших детей и внуков.

Себя Василий Рудомётов считает счастливым человеком, ведь рядом родные и близкие, которые любят его и заботятся о нём.

Со знаменательной датой именинника поздравили представители акимата района Алтай и районного Совета ветеранов. Они пожелали ветерану здоровья и позитивного настроя ещё на долгие годы.

– Когда-то мы жили по-соседству с Василием Григорьевичем. Его жизненный и трудовой путь заслуживает глубокого уважения, он настоящий пример для подражания, – сказала заместитель акима района Алтай Жанна Аскарова. – Всегда доброжелательный и улыбчивый, никогда не останется в стороне от чужой беды, поможет делом или советом. Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, сил и отличного настроения. В очередной раз говорим спасибо за Ваш подвиг.

Александра Исаева

Район Алтай