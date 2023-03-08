Спешите делать добрые дела

«Добрых дел много не бывает. Есть возможность – помогай», – эти слова стали жизненным кредо волонтёра АНК Дома дружбы района Алтай Алины Сагындыковой.

Каково это – быть волонтёром? Жить с открытым сердцем, заботиться о людях и делиться с ними теплом. Причём зачастую с чужими… Неважно, какое время суток, какая погода на улице, волонтёры всегда придут на помощь. Иначе они просто не могут.

Большой путь добра начинается с маленького шага. Впервые о волонтёрской деятельности Алина Сагындыкова узнала от одногруппника – активного участника добровольческих инициатив.

– Я тоже очень активный человек, люблю всё новое, – поделилась девушка. – Одногруппник заинтересовал меня своими рассказами о деятельности волонтёров. Захотела попробовать. Он привёл меня в Дом дружбы района Алтай, познакомил со всеми, и я начала включаться в работу.

Теперь вместе с другими ребятами они проводят различные тематические акции, помогают ветеранам и одиноко проживающим, участвуют в благоустройстве территории, экологических субботниках, помогают приютам животных, устраивают праздничные шоу для маленьких жителей района… Помощь добровольцев особенно пригодилась в период пандемии.

Алина Сагындыкова очень застенчивая, хвалиться своими заслугами и успехами не любит. Она не раз получала грамоты и благодарственные письма от руководства района, а в 2021 году стала волонтёром года города Алтая от Дома дружбы района Алтай. В этом году её заслуги вновь отметили – за активное участие в волонтёрских проектах вручили благодарственное письмо.

Алина отмечает, что лучшим доказательством того, что она приносит пользу, служат искренние эмоции людей.

– Волонтёрство – это помощь, которая не ищет выгоды, – подчеркнула Алина. – Она бескорыстная, от чистого сердца. Лучшая награда для нас – благодарная улыбка человека, которому мы смогли помочь. Настоящий волонтёр – честный, толерантный, порядочный, общительный и, конечно, добрый. С радостью можно отметить, что в последние годы всё больше молодых людей вступают в ряды волонтёров.

Девушка признаётся, что сейчас даже не представляет себя вне этой деятельности. Помогая людям, чувствует, что занимается правильным делом. Кстати, свою жизнь Алина решила связать с одной из благородных профессий. Она учится на фельдшера в медицинском колледже «Гиппократ» в Алтае. В будущем планирует продолжить обучение и стать квалифицированным врачом.

– В детстве мечтала быть доктором и всех вылечить, – с улыбкой рассказала Алина. – В осознанном возрасте не оставила эту мысль, наоборот, шаг за шагом шла к цели. Да, учёба занимает много времени и сил, но оно того стоит. Как представлю, скольких людей смогу вылечить, на душе сразу становится теплее. Профессия врача близка волонтёрской деятельности, ведь доктор помогает восстановить самое ценное – здоровье человека.

Александра Исаева

Район Алтай