Премия «Алаш» у Алибека Кантарбаева

Глубина и мудрость мысли, богатство и красота родного языка, наверное, напрямую зависят и тесно связаны крепкими корнями с природой, окружающей человека, а в данном случае, писателя-журналиста.

Говорим так, потому что почти любой, кто родился в окружении первозданной природы Алтая, владеет словом, проникая в его суть, говорит и пишет, пользуясь огромным языковым богатством. Сегодня одним из тех пишущих людей, кто до нынешнего поколения доносит святость и ценность родного языка, а также прозаического слова высокой, драгоценной огранки, является журналист и писатель Алибек Кантарбаев.

Это личность, которая под крылом древнего Алтая ставит человека и человечность превыше всех званий и славы, обычно достающихся обладателям пера, авторам. Если бы он изначально задался целью уехать в предгорья Алатау, где кипела полнокровная литературная жизнь, то давно наполнил бы свой коржын самыми различными наградами и званиями за бойкое перо, явный талант. Однако рассудил иначе, и вот только теперь, хотя и несколько запоздало, но по праву становится обладателем высокой международной литературной премии «Алаш».

На недавно прошедшем мероприятии Союза писателей Казахстана по итогам литературного 2022 года писателю присуждена премия за сборник «Қасқыр тірлік», увидевший свет в прошлом году. Можно сказать, что это достойное вознаграждение за многолетний труд, за образное слово и глубинную мысль, которые срываются на лист с кончика его журналистского и писательского пера. Одновременно это высокая оценка за верность и любовь к родному краю, земле, на которой вырос и состоялся.

В своём эссе-реквиеме «Досым хат», посвящённом другу, Алибек Кантарбаев с предельной откровенностью высказался примерно следующим образом: «Топкайын. Земля наша обетованная, где была перерезана пуповина, остались следы наших босых ног, выросли и окрепли наши крылья, обитель, возвысившая нас. Конечно, где бы мы ни находились, испытывали к ней горячую любовь, а тяга к ней согревала и придавала дополнительный прилив сил. Топкайын – благополучное село со здоровым духом, где все – от мала до велика являются милосердными людьми, которые любят шутку и острое слово, остаётся такое впечатление, что больше нет нигде такого села на всём белом свете. Я думаю, что если спросить у любого ребёнка нашего села, что бы он выбрал – Алматы или Топкайын, тогда бы они, не задумываясь, ответили, конечно же, Топкайын».

Именно с этих слов и можно было бы понять, насколько писатель любит литературу и культуру своего края, родной земли. Настолько же это близко и землякам.

Поэтому за Алибек-аға, который привёз престижную международную премию «Алаш» на родную землю, также рады все его коллеги из журналистского, писательского сообщества Восточного Казахстана и не только.

На презентации сборника «Қасқыр тірлік», состоявшейся в прошлом году, автор признался читателям, что в нём заключается и отражена прожитая им собственная жизнь. Теперь вот «Қасқыр тірлік» вернулся из нынешнего литературного похода и принёс автору заслуженную награду. Выражаем надежду, что и в последующих творческих состязаниях будут активно принимать участие и удостаиваться престижных премий новые произведения известного журналиста и писателя.

Пусть будет лёгким перо и крепким здоровье у нашего талантливого коллеги и земляка!

Алтай Ғали-Асқар