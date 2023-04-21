Памяти композитора-песенника, педагога-новатора, отличника культуры Республики Казахстан, автора гимна Усть-Каменогорска, замечательного, светлого, доброго человека — Багдат Есдаулетовой.

«Пой, сердце моё» – под таким названием каждый год в течение пятнадцати лет собирала Багдат Оразбаевна на свой песенный форум друзей, коллег – всех, кто любит песню – задушевную, искреннюю… К тому времени их ею уже было написано более 60-ти – на стихи Абая, Серика Габдуллина, Павла Васильева, Галыма Байбатырова, Анар Кусаиновой, Меруерт Сарыновой, особенно много на стихи Улугбека Есдаулетова – не потому что он брат, а талантище! Её лирические песни «Қызғанамын», «Балалық шаққа базына», «Алтыбақан», «Элегия», «Хат», «Балдәурен», «Гүлбақта», «Зайсан», «Зайсаным әнім», «Менің сәлем жазамын», «Ертіс» согревали сердца…

Музыкальная «лотерея»

…Она сидела за столиком в музее искусств или в библиотеке Бокея, в ЦДК, вся в цветах и комплиментах, и вспоминалось начало начал – детство с пыльными сельскими дорогами, с заботами и тревогами бабушки за каждого внука. А в семье её сына Оразбая Есдаулетова, учителя химии и биологии, было шестеро детей – трое девочек и трое мальчиков. Мама Роза Салыкбаева была тоже учителем – преподавала казахский язык и литературу. О, сколько радости прибавилось у детворы села Каратал, когда папа соорудил спортивную площадку во дворе! Там были и корзины для баскетбола, и сетки для волейбола, и даже груша для бокса и теннисный стол…

Ещё в доме всегда играли на разных музыкальных инструментах: баян, скрипка, домбыра… Семья Есдаулетовых была своеобразным очагом культуры в Каратале…

Пианино появилось позже, когда её брату Улугбеку (сегодня это знаменитый поэт, писатель) несказанно повезло – он выиграл инструмент в лотерею. Багдат училась в 8 классе. И хотя с опозданием, всё-таки выиграла свою «лотерею» – стала ученицей музыкальной школы в Зайсане, куда она отправлялась, каждый раз преодолевая много километров. В голове девочки кружилась музыка, не давая покоя… И она написала тогда, в 8 классе, свою первую песню «Алғашқы қоңырау» на стихи брата, которая была опубликована на страницах республиканской газеты «Қазақстан пионері». Багдат с особым упорством догоняла своих сверстников, осваивая семимильными шагами музыкальную грамоту благодаря своей первой учительнице Нине Ивановне Яковлевой. Принимала активное участие во всевозможных творческих конкурсах и побеждала. И, как бывает у всех влюблённых в своих учителей, их профессия становилась ориентиром в жизни. Багдат, конечно же, мечтала стать педагогом.

«К музыке родители приучали меня с детства, – рассказывала она. – Но когда отец узнал, что я хочу стать профессиональной певицей, строго сказал, мол, «певцы да продавцы – не специальности», и чуть смягчившись, добавил: «Но если будешь учителем музыки, препятствовать не стану». В 1975 году Багдат получила высшее образование на музыкально-педагогическом факультете УКПИ. И тут она себя проявила – за хорошую учебу её наградили путёвкой в Москву.

Потом вернулась в «родные пенаты» – в музыкальную школу в Зайсане, до этого год работала в общеобразовательной. Преподавала сольфеджио, давала уроки игры на фортепиано. Вместе с коллегой Кларой Баяхметовной Молдыбаевой открыли хоровой класс. И благодаря устремлённым, талантливым учителям их ученики побеждали в конкурсах, получали призы и дипломы.

– Нас было четыре подруги: Галина Фрейнд (сейчас живёт в Германии), Ляйля Закиева, я и Багдат, – вспоминает Клара Баяхметовна. – Все праздники, знаковые события в семьях объединяли нас, не только работа. Но самая активная была всё же Багдат, я бы уточнила – смелая: могла так ответить, если достанут, несмотря на природную уравновешенность и особое достоинство.

Об этой её черте характера – прямолинейности, решительности, когда другие промолчат, а она не останется в стороне, рассказывает преподаватель Назарбаев интеллектуальной школы Альмира Даниярова, с отцом которой Багдат Оразбаевна училась в пединституте.

– Отец мой Рысбек Жумагалиев возглавлял музыкальную школу. Мы до сих пор, даже после ухода Багдат Оразбаевны, дружим семьями – уже второе и третье поколение. Они вместе с плеядой талантливых коллег ДМШ поднимали уровень музыкального образования в Зайсане, – говорит собеседница.

Завещание Учителя ученикам…

«Желаю счастья, высокого творческого полёта!» – показывает, как драгоценность, сборник песен с автографом учителя Арыстанбек Какиев.

– Это, – говорит он, – как завещание.

Ему и следует её даровитый ученик Арыстанбек Какиев, музыкант, автор-исполнитель и уже сам учитель, преподающий в училище искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных.

– Все её песни красивые. И я их пою, и исполняли вокально-инструментальный ансамбль «Жерұйық» и Гуля Касенова на День города – все наши знаменитые вокалисты. Главное, чтобы бесценное наследие Багдат Оразбаевны не осталось только на страницах книг, чтобы песни жили, молодые интерпретировали их на свой лад, – отмечает Арыстанбек.

К высокому творческому полёту всегда стремилась и другая её зайсанская ученица Карлыгаш Кунафина, член Союза композиторов РК, музыковед. Сейчас живёт в Астане и преподает в Казахском национальном университете искусств.

– Результатом педагогической деятельности Багдат Оразбаевны стало создание в 1999 году авторской программы преподавания уроков музыки и пения в общеобразовательной школе, – делится она. – Песня «Наурыз» вошла в учебник музыки и пения в Казахстане. Её песни до сих пор исполняются. А писала она не только в народном ключе для взрослых, но и для детей, мы вместе проводили просто грандиозные творческие вечера, где она и сама великолепно пела. Для меня Багдат Оразбаевна очень дорогой человек, а я её, можно сказать, родная ученица. Все, кто у неё учился, успешно поступали в музыкальное училище, она умела направлять всех нас в нужное русло.

Багдат Есдаулетова занималась также исследованием казахского народного музыкального наследия. И успела ещё через одно своё детище «Три истины Шакарима – три ступени к счастью» обратиться ко всем с призывом расширять, пробуждать своё сознание, дух и разум, жить в гармонии с сущим. Над этой книгой она работала с радостью, потому что мудрость великого поэта, переводчика, историка, композитора и философа Шакарима Кудайбердиева, по её же словам, безбрежна.

Щедрость её души…

Дела Багдат Оразбаевны были созвучны тому, о чём она писала. Каждый творческий отчёт перед зрителями со звонким названием «Пой, сердце моё!» завершался актом милосердия. Вырученные от концерта средства она отправляла на благотворительные цели. Так в 1994-1995 гг., время тяжёлое, несытое, Багдат Оразбаевна в Зайсане проводит свой творческий вечер. И собранные деньги переводит в фонд «Жеткіншек».

Удивительно, что при этом она ещё и была народным целителем, мастером нетрадиционной медицины, членом всемирной Ассоциации психологов. В общем, к чему только она не прикасалась, чтобы служить с честью и правдой людям! Но самое её сокровенное наследие, конечно, дети, внуки. Сын Руслан Каирбекович – директор областного театра, где Багдат тоже служила. Очень любила и гордилась своим племянником Рустемом Есдаулетовым. Собственно, именно через Рустема я познакомилась с Багдат Оразбаевной. Всегда с огромным уважением относилась к нашим землякам, мужчинам рода Есдаулетовых, это талантливый писатель, поэт — Улыкбек Есдаулетов, можно сказать, классик казахской современной литературы. И, конечно, восхищалась Рустемом Есдаулетовым, выдающимся театральным режиссёром, актёром, основателем казахской труппы в Усть-Каменогорске, телеведущим на нашем областном канале. Всегда помню его улыбку, блеск в глазах, теплоту и искренность в общении. И вдруг однажды встречаю женщину с такой же улыбкой, с таким же огнём в глазах. Мучаюсь, стараюсь угадать, кто она. Представляется сама: «Багдат, я тётя Рустема». И немного смущённо добавляет: «Я тоже творческий человек: пишу музыку, у меня много песен». Так мы и познакомились.

Она ходила на все премьеры своего гениального племянника, там мы частенько пересекались, общались. А однажды пригласила на свой сольный концерт. Её песни меня поразили своей народностью, глубиной прикосновения к первоисточнику. Хочется, чтобы и дальше они звучали: на радио, телевидении, в интернет-пространстве и в душе каждого человека. Потому что песни Багдат – отражение её души. А душа, она не умирает.

Ты, сестра моя, возродись теперь,

Мелодии нотой пронзительной!

Что коснётся души, как потеря потерь,

Красотою согрев доверительной…

***

Твоя песня теперь бесконечна в веках!

И имя бессмертно, как память народная,

Твой образ с доброй искринкой в глазах,

Это вечная молодость – птица свободная…

(Улыкбек Есдаулетов)

Вера Лазарева