Безопасный проект

В Бородулихинском районе растёт количество предприятий, работающих в рамках проекта «Ashyq».

Директор филиала Палаты предпринимателей Бородулихинского района Тимур Асылбеков в прямом эфире рассказал о преимуществах проекта и особенностях работы в период действия ограничительных мер.

Идею поддержали учебные заведения, крупные торговые центры, детские развлекательные площадки. Проект совершенно безопасен в отношении личных данных граждан, и участие в нём является добровольным.

Спикер напомнил, что Ashyq – это мобильное приложение, которое устанавливается на смартфон. Гражданин сканирует специальный QR-код, и на экране смартфона отображается его текущий статус.

Например, «красный» означает, что человек сдал ПЦР-тест, который показал наличие опасного вируса. Обладатели такого статуса должны оставаться дома на строгой самоизоляции.

«Жёлтый» статус присваивается лицам, которые были в контакте с заражёнными. Они могут ходить в магазин или аптеку, но не имеют права посещать общественные места. «Синий» цвет означает свободу перемещения везде, где не требуется результат ПЦР-тестирования. Обладатели же «зелёного» статуса имеют полную свободу передвижения, так как недавно сдали ПЦР-тест и получили отрицательный результат. Статус вакцинированных обоими компонентами граждан в приложении Ashyq также будет отображаться зелёным цветом. Информация о статусе гражданина берётся из базы данных Минздрава.

По информации Тимура Асылбекова, в Бородулихинском районе проект «Ashyq» реализуется успешно.

Юрий Пааль

Фото из открытых источников

Бородулихинский район