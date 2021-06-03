Детворе Жарминского района разъяснили, как безопасно провести каникулы.

Сотрудники гражданской защиты совместно с волонтёрами «Жарма жастары» в День защиты детей провели выездную акцию «Безопасные каникулы» в пришкольном лагере многопрофильной школы-гимназии имени Абая села Калбатау.

Спасатели познакомили ребят с устройством пожарного автомобиля, показали, как работает оборудование для тушения огня, а также рассказали о правилах безопасности на водоёмах при купании и о том, как не допустить возникновение пожара на отдыхе на природе. Систематизировала знания детей о правилах личной безопасности увлекательная и полезная викторина.

– Возможно, со временем знания о пожарной безопасности частично сотрутся из памяти детей, но доверие к спасателям и телефон 112 точно останутся в ней навсегда, – отметили спасатели.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников

Жарминский район