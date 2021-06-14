Безопасные автобусы

Органы внутренних дел Зайсанского района проверяют общественный транспорт на безопасность.

На территории Зайсанского района проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Автобус». Рейды проводятся полицейскими района совместно с территориальными подразделениями инспекции транспортного контроля, местными исполнительными органами, а также представителями общественности.

По информации отдела полиции Зайсанского района, в ходе мероприятия выявляются и пресекаются грубые нарушения правил дорожного движения, совершаемые водителями пассажирского транспорта. В частности, осуществляется проверка технического состояния автобусов на конечных остановках, автостанциях, постах дорожной полиции.

Также выявляют факты эксплуатации автобусов с нарушением требований нормативов и стандартов. В ходе рейдовых мероприятий проверяют прохождение водителями пассажирского транспорта предрейсового медицинского и технического осмотра, соблюдение режима труда и отдыха, предусмотренного установленными нормами перевозки пассажиров.

Кроме того, во время мероприятия сотрудники местной полицейской службы и подразделения административной полиции в рамках надзора за дорожным движением выявляют незаконно переоборудованные автобусы. В случае нарушений составляют административные протоколы, изымают государственные регистрационные номерные знаки, принимают ряд мер по запрету эксплуатации автобусов и такси, техническое состояние и конструкция которых не соответствуют установленным требованиям безопасности дорожного движения.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников

Зайсанский район