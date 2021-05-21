В Зайсанском районе проходит месячник безопасности дорожного движения.

Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» будет проходить до 16 июня текущего года на всей территории района с соблюдением карантинных мер и личной безопасности сотрудников полиции. В ходе рейдов полицейские призваны выполнять профилактическую и разъяснительную работу по недопущению и снижению количества ДТП, соблюдению правил дорожного движения. К акции привлекут представителей заинтересованных государственных органов, средств массовой информации и общественности.

– Мы будем акцентировать внимание на самых распространённых видах нарушений, – сообщил первый заместитель районного отдела полиции, майор М. Далабаев. – А именно, превышение допустимой скорости, использование детских удерживающих средств, выезд на встречную полосу движения, вождение в нетрезвом состоянии и другие виды грубых нарушений, установленных ПДД.

Ерик Абитов

Зайсанский район