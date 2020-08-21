Безмолвие Шекельмеса

Два удивительных природных памятника – каньоны Киин Кериш и Шекельмес в Курчумском районе разделяет, по местным меркам, всего ничего – 20 километров. Полюбоваться на них приезжают туристы со всего света. Однако этот процесс носит неорганизованный, стихийный характер.

Как сделать эти места по-настоящему туристическими с точки зрения сервиса, обеспечивающими занятость и доходность для местных жителей? Ответы на эти вопросы уже не первый год ищут власти Курчумского района.

Не так давно мы отправились на Шекельмес по рыбацкому побережью (есть другой маршрут – через село Каратогай). От села Аксуат путь лежит на восток, вдоль береговой линии озера Зайсан. Под колёсами – ленты дорог на сухой, полупустынной земле. По курсу слева – огромная серая равнина, справа – синяя, бескрайняя гладь Зайсана. Через сорок километров село Жолнускау. Минуя его, направляемся далее, оставив за спиной с десяток километров, приближаемся к знаменитому каньону. Здравствуй, Шекельмес!

Кстати, ориентиром в его поиске может быть большая одноименная гора. Оставив технику на возвышенности, спускаемся в каньон. Вокруг – окрашенные в белые, красные, жёлтые, серые краски глиняные нагромождения. Они предстают в самых разных причудливых формах, порой напоминающих персонажей фантастических фильмов. Есть небольшие сопки с плоскими вершинами, гроты и пещеры. Скульптором и архитектором всей этой картины на протяжении миллионов лет была природа – ветер, дожди и солнце.

Можно очень долго бродить по каньону и среди безмолвных изваяний и сопок на время ощутить себя так, словно оказался один в чужом и странном безлюдном городе. В нём есть улочки и переходы, дома и небоскребы. Однако, скажу честно, окружающая неземная реальность и её безмолвие рождают жутковатое чувство…

Дорога по каньону тянется около километра, затем взору открывается великолепная панорама озера Зайсан. С его теплой, мягко накатывающей на берег волной, длинной изогнутой береговой линией. После минут, проведённых в компании с безмолвными изваяниями Шекельмеса, приятно оказаться у озера. Делать здесь остановку, разбивать палаточные лагеря любят приезжающие туристы. С одним из них удалось поговорить.

Житель Усть-Каменогорска Александр рассказал, что приезжал сюда с семьей три года назад. Тогда был поражён красотой Шекельмеса и Киин Кериша. В этом году решил повторить тур, захватив с собой друзей. Прибыли на трёх машинах, с детьми.

Всё замечательно: красивая природа, отличная рыбалка и отдых в целом. Но в этот раз неприятно были удивлены… количеством оставленного туристами мусора на берегу. Три года назад было чище. По словам собеседника, он и его семья не оставляют за собой даже фантика: весь мусор забирают с собой. Сделать это совсем несложно. Хорошо, если данному правилу следовали бы и другие. Нам дана необыкновенная природа с неземной красотой. Её нужно беречь для себя и потомков.

В иные дни на этом берегу бывает не протолкнуться от туристов. Едут они не только из Усть-Каменогорска, других городов области и близкой нам России. Рассказали, что были среди множества гостей далёкого уголка и граждане дальнего зарубежья – США, Германии, Польши. Хотя основную часть туристов всё же представляют наши соотечественники.

До сего времени туристический поток на каньоны Киин Кериш и Шекельмес носит стихийный характер. Он практически ничего не приносит району ни с точки зрения создания новых рабочих мест в этой сфере, ни в плане пополнения бюджета казны.

Чтобы сдвинуть наконец дело с мертвой точки, местной исполнительной власти приходится начинать практически с нуля.

Оба природных памятника находятся на территории Балыкшинского сельского округа. Аким последнего Ержан Тлеубаев рассказал, что по заданию руководства района проводится работа по привлечению местных предпринимателей в туристическую сферу, создание достойного, современного сервиса для приезжающих. Уже есть и предварительные договорённости с предпринимателями из села Жолнускау, которые не прочь попробовать себя в турбизнесе. Можно по примеру Алаколя предложить гостям катание по озеру на лодках, установить детские водные горки и другие аттракционы, открыть точки питания с на-

циональными блюдами и т.д. Для предприимчивых людей здесь найдётся много точек для приложения сил. Однако все это остаётся в планах, которые только предстоит претворить в жизнь.

На берегу Зайсана мы встретили директора туристической фирмы ТОО «Кэмптау» Олжаса Советханова. Как выяснилось, он привёз сюда гостей из Москвы. По нашей просьбе собеседник, опытный практик в туристической отрасли, высказал свое мнение относительно перспектив развития туризма на известных каньонах.

По его мнению, главной проблемой этих объектов является их труднодоступность. Затем идут хаотичность и бесконтрольность туристического процесса. Приезжающие любуются на здешние красоты, свободно передвигаясь по вершинам местных холмов. В результате нарушается первозданность этих природных объектов, они постепенно теряют свой исконный облик, разрушаются. Вероятно, есть смысл четко обозначить маршруты для туристических прогулок. Хорошо бы сделать такие тропы деревянными, со ступеньками на подъёмах, чтобы было удобно туристу и не наносился вред природе. Вообще, в целях сохранения памятников для потомков, необходимо рассмотреть вопрос придания каньонам особого статуса. По примеру природно-исторического комплекса Акбаур и других сакральных мест Восточного Казахстана.

Весьма актуален вопрос создания здесь необходимой инфраструктуры. Силами местной власти установили два туалета, но их унесло ураганным ветром, который здесь частый гость.

В общем, чтобы сделать каньоны полноценными туристическими объектами, предстоит приложить много сил. Обнадёживает, что делаются первые шаги, чтобы невероятные пейзажи стали доступны «культурным» туристам.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район