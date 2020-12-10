Без сделок с совестью 

Руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области Ерлан Жалмагамбет провёл встречу с руководством Департамента государственных доходов ВКО.

В мероприятии приняли участие руководитель Департамента государственных доходов ВКО Саят Бимагамбетов и руководящий состав департамента. Также посредством платформы ZOOM к ним присоединились руководители и сотрудники территориальных подразделений городов и районов ВКО.

Ерлан Жалмагамбет рассказал об основных антикоррупционных новеллах, причинах совершения коррупционных преступлений и привёл статистику уголовных дел с указанием конкретных примеров по преступлениям в органах государственных доходов.

В большинстве своём они связаны с получением взяток за не проведение проверки, общее покровительство предпринимательской деятельности и беспрепятственный провоз товаров народного потребления через таможенные посты.

В качестве примера он привёл уголовное дело в отношении сотрудников Департамента государственных доходов ВКО, которые на контрольно-пропускном пункте «Ауыл-авто» получали взятки от предпринимателей за положительное заключение товаро-сопроводительных документов и беспрепятственный проезд через границу Республики Казахстан.

В завершение Ерлан Жалмагамбет призвал присутствующих к честности, добропорядочности, неподкупности, служению интересам граждан и государства, а также формированию нулевой терпимости к коррупции в коллективах.

Гульжан Естаева

Фото Антикоррупционной службы ВКО