Ветераны

Без пяти… целый век

05.12.2021
405

95-й день рождения отметил участник Великой Отечественной войны из Глубоковского района Матвей Пантелеевич Шикунов.

Незабываемые подвиги, отвага и честь… Люди, которых с каждым годом становится всё меньше, – это ветераны.

Матвей Шикунов, несмотря на почтенный возраст, человек очень жизнерадостный, не теряет оптимизма и бодрости духа. В свой юбилей встречает гостей при наградах, с воинской выправкой, с доброй улыбкой и в бодром настроении. При этом ни слова о недугах и трудностях – ветеран не собирается сдаваться годам.

Жизненный путь Матвея Пантелеевича, любовь к Родине, сопричастность к её судьбе являются достойным примером для всех жителей Глубоковского района.

Родился Матвей Шикунов 27 ноября в селе Кутиха Зыряновского района (ныне – район Алтай). В семье было трое детей. Отец Пантелей работал машинистом гидромашины на ГЭС, мать вела хозяйство.

Особая глава в жизни ветерана – годы военного лихолетья. Его служение Родине началось в 1943 году – едва юноше исполнилось семнадцать лет, его призвали в действующую армию. Прежде чем вступить в схватку с противником, молодой солдат проходил четырёхмесячную военную подготовку, после чего был направлен на 1-й Прибалтийский фронт. Матвей Пантелеевич принимал участие в освобождении Витебска, городов и сёл Латвии.

– Каждый военный день смерть дышала в лицо. Но об этом старались не думать. Любовь к Родине была сильнее страха. Нужно было идти дальше, навстречу Победе! – вспоминает ветеран.

14 июля 1944 года фронтовик получил тяжёлое ранение в ногу, потерял много крови. После лечения в госпитале был демобилизован. В октябре 1944 года вернулся в Зыряновск (ныне – Алтай), где и встретил весть о долгожданной Победе.

– Это был воистину светлый день! – рассказывает Матвей Пантелеевич. – Для всех нас это было настоящее чудо! Люди тут же праздновали: расставляли столы, откуда-то брали угощения…

За годы службы Матвей Пантелеевич удостоен многих наград, среди них особенно дороги ему орден Отечественной войны 2-й степени и медаль «За отвагу».

Большую часть своей жизни, 75 лет, он проживает в Глубоковском районе. В 1946 году переехал в село Прогресс. Работал путейцем железнодорожной станции «Глубочанка».

В 1953 году перебрался с семьёй в Алтайский край, но вернулся оттуда в 1969 году в село Предгорное. До выхода на пенсию проработал в Предгорненском автопарке автоэлектриком.

Ветеран долгие годы вёл активную общественную работу, часто общался со школьниками, старался донести им правду о Великой Отечественной войне.

Сейчас фронтовик живёт в посёлке Глубокое, в благоустроенной квартире, которую ему подарили местные власти. Он окружён заботой и вниманием своих близких людей.

95 лет – солидный возраст. Секрет долголетия Матвея Пантелеевича Шикунова прост – он всегда работал, брался за любое дело с энтузиазмом и принимал всё как должное. Ещё один секрет, о котором умолчал именинник, – идти по жизни с улыбкой и радоваться каждому дню.

Аида Жумекенова

Фото из личного архива М. П. Шикунова

Глубоковский район

05.12.2021
405

Еще новости

Золотой фонд страны

06.10.2021

Ценен вклад каждого

30.08.2021

Династия Биляловых

13.05.2021

Не нарушая кредо 

30.10.2020
Back to top button