Без пяти… целый век

95-й день рождения отметил участник Великой Отечественной войны из Глубоковского района Матвей Пантелеевич Шикунов.

Незабываемые подвиги, отвага и честь… Люди, которых с каждым годом становится всё меньше, – это ветераны.

Матвей Шикунов, несмотря на почтенный возраст, человек очень жизнерадостный, не теряет оптимизма и бодрости духа. В свой юбилей встречает гостей при наградах, с воинской выправкой, с доброй улыбкой и в бодром настроении. При этом ни слова о недугах и трудностях – ветеран не собирается сдаваться годам.

Жизненный путь Матвея Пантелеевича, любовь к Родине, сопричастность к её судьбе являются достойным примером для всех жителей Глубоковского района.

Родился Матвей Шикунов 27 ноября в селе Кутиха Зыряновского района (ныне – район Алтай). В семье было трое детей. Отец Пантелей работал машинистом гидромашины на ГЭС, мать вела хозяйство.

Особая глава в жизни ветерана – годы военного лихолетья. Его служение Родине началось в 1943 году – едва юноше исполнилось семнадцать лет, его призвали в действующую армию. Прежде чем вступить в схватку с противником, молодой солдат проходил четырёхмесячную военную подготовку, после чего был направлен на 1-й Прибалтийский фронт. Матвей Пантелеевич принимал участие в освобождении Витебска, городов и сёл Латвии.

– Каждый военный день смерть дышала в лицо. Но об этом старались не думать. Любовь к Родине была сильнее страха. Нужно было идти дальше, навстречу Победе! – вспоминает ветеран.

14 июля 1944 года фронтовик получил тяжёлое ранение в ногу, потерял много крови. После лечения в госпитале был демобилизован. В октябре 1944 года вернулся в Зыряновск (ныне – Алтай), где и встретил весть о долгожданной Победе.

– Это был воистину светлый день! – рассказывает Матвей Пантелеевич. – Для всех нас это было настоящее чудо! Люди тут же праздновали: расставляли столы, откуда-то брали угощения…

За годы службы Матвей Пантелеевич удостоен многих наград, среди них особенно дороги ему орден Отечественной войны 2-й степени и медаль «За отвагу».

Большую часть своей жизни, 75 лет, он проживает в Глубоковском районе. В 1946 году переехал в село Прогресс. Работал путейцем железнодорожной станции «Глубочанка».

В 1953 году перебрался с семьёй в Алтайский край, но вернулся оттуда в 1969 году в село Предгорное. До выхода на пенсию проработал в Предгорненском автопарке автоэлектриком.

Ветеран долгие годы вёл активную общественную работу, часто общался со школьниками, старался донести им правду о Великой Отечественной войне.

Сейчас фронтовик живёт в посёлке Глубокое, в благоустроенной квартире, которую ему подарили местные власти. Он окружён заботой и вниманием своих близких людей.

95 лет – солидный возраст. Секрет долголетия Матвея Пантелеевича Шикунова прост – он всегда работал, брался за любое дело с энтузиазмом и принимал всё как должное. Ещё один секрет, о котором умолчал именинник, – идти по жизни с улыбкой и радоваться каждому дню.

Аида Жумекенова

Фото из личного архива М. П. Шикунова

Глубоковский район