Дата

Без права на забвение

16.02.2022
544

 «Он служил в Афганистане». Эти простые слова и сейчас звучат как признание, отличительный знак настоящего защитника Родины, которым без сомнения является уроженец Глубоковского района Владимир Новак.

15 февраля – День вывода советских войск из Афганистана. С каждым годом время всё больше отдаляет нас от событий, которые получили неоднозначную оценку в мировой истории. Но независимо от этого, не могут быть забыты героизм, мужество и самоотверженность воинов-интернационалистов.

В декабре 1979 года по мосту через реку Амударья в Афганистан входили спешно сформированные части «ограниченного контингента советских войск». В феврале 1989 года по мосту опять прогрохотали гусеницы танков: война была позади.

Много горя, бед и страданий принесли нашему народу эти девять лет и пятьдесят один день жестоких сражений в чужом краю. Но и там, в далёком Афганистане, советские воины проявили лучшие человеческие качества: мужество, стойкость, благородство.

Войска противостояли вооружённым отрядам оппозиции и бандам террористов, не давали возможности проникновения их влияния на территорию страны, караваны наркотиков сжигались на подступах к нашим границам.

Для Владимира Новака, как и для целого поколения, слово «Афганистан» – это боль потерь…

Будущий воин-интернационалист родился в 1964 году в селе Бобровка. После восьмого класса Владимир поступил в энергетический техникум, после окончания которого был призван на службу в армию.

В 1984 году новобранец оказался в Туркестанском военном округе, где проходил спецподготовку для службы в рядах «ограниченного контингента». После трёх месяцев обучения Владимир Новак прибыл в Кабул, затем в составе 108 дивизии, 781 отдельного разведывательного батальона передислоцирован на северо-восток Афганистана, в старинный город Баграм.

Основные военные операции проходили в Панджшерском ущелье. Эта местность служила удобным транспортным коридором по поставке вооружений и боеприпасов из Пакистана и местом для организации учебно-тренировочных баз мятежников.

В неимоверно трудных условиях боевой жизни, вдали от дома, постоянно подвергаясь опасности, и подчас смертельной, они сохранили верность военной присяге, воинскому и человеческому долгу.

Службу в Афганистане Владимир Петрович описывает одним ёмким словом – своеобразная. Сторожевые заставы действовали в режиме практически полной автономности, в условиях окружения противником. Солдаты жили в землянках и блиндажах, которые освещались керосиновыми лампами. Практически каждую ночь душманы обстреливали заставы из стрелкового оружия и минометов, проводили минирование подъездных путей. Самое страшное было, по словам нашего героя, – терять боевых товарищей.

– Многое стирается из памяти, – говорит он, – но то, что было прожито на войне, останется в душе навсегда. Невозможно забыть имена и лица боевых друзей, с которыми выходили на задание, делились радостью и печалью, последним глотком воды, сигаретой, а порой и патронами.

Практически все из числа призванных и отправленных в это адское пекло служить были молодыми парнями, которые только начинали жить, строить планы на будущее, реализовывать свои мечты….

Немало полегло их на той каменистой земле: тысячи погибших и умерших от ран и болезней, сотни пропавших без вести. Чёрным, зловещим крылом ударили в окна матерей похоронки.

– Да, нам довелось служить на афганской земле, и приходилось трудно. Но наши трудности несравнимы с теми, что выпали на долю наших матерей. Они как молитву повторяли в каждом письме: «Возвращайтесь живыми домой…», – вспоминает воин-интернационалист.

«Афганские» письма домой солдаты старались писать так, чтобы не волновать родителей. В них не было ни слова о жестокости реальных событий, увечьях, ранениях, о погибших товарищах.

Владимир Новак никогда не пасовал перед трудностями и не искал лёгких дорог, не прятался за спины своих товарищей. В одной из боевых операций, проходивших на перевале Саланг, он спас своих раненых сослуживцев, за что был удостоен высокой награды – ордена Красной Звезды.

В 1986 году сержант Новак, прошедший тяжёлые испытания войны, благополучно вернулся в родное село Бобровка. Создал семью, с супругой воспитал двоих сыновей.

Поколение, опалённое огнём, по словам Владимира Петровича, как никто усвоило военные и нравственные уроки той никем и никому необъявленной, героической и трагической афганской войны.

– Может кто-то и сомневается, «правильной» ли была эта война или нет, но ни у кого не может быть сомнений, что солдаты, рискуя жизнью, честно выполняли свой долг.

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива В. Новака

Глубоковский район

16.02.2022
544

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