Без паники

Курчатовцев предупредили о сбросе воды.

Отдел по чрезвычайным ситуациям Курчатова проинформировал жителей и гостей города о том, что в период с 21 апреля по 18 мая планируется проведение природоохранного пропуска из Иртышского каскада водохранилищ.

Речь идёт о традиционном открытии донных водосбросов в створе Шульбинской ГЭС в профилактических целях. В связи с этим возможен подъём уровня воды на реке Иртыш.

Сотрудники городского отдела по чрезвычайным ситуациям настоятельно просят курчатовцев сохранять спокойствие. В случае угрозы подтопления незамедлительно позвонить по номеру 101 или 3-35-00.

Ева Ким

Фото из открытых источников

Курчатов