Восточноказахстанские волонтёры собрали более 200 мешков мусора с побережья одной из популярных зон отдыха.

Практически все любят отдыхать на природе, но не каждый убирает после себя мусор, который остаётся на зелёных лужайках. Как следствие – берега водоёмов, захламлённые полиэтиленовыми пакетами, бутылками, пищевыми отходами. К сожалению, подобная картина – явление повсеместное.

Мусор скапливается годами, постепенно превращаясь в зловонные мини-свалки, традиционно пополняя объёмы и увеличивая свои территории после каждого лета.

В таких случаях можно долго (и обычно безрезультатно) ругать всех и всякого, начиная от руководства и заканчивая отдыхающими, засыпая гневными постами и комментариями ленту в социальных сетях, а можно взять и без лишних разговоров убрать мусор своими силами.

Именно такой вариант выбрала группа волонтёров, в состав которой вошли представители Центра экологической безопасности, рабочих экспертных групп Общественного совета ВКО, волонтёрского движения АНК ВКО и «Чистые берега». Совместными усилиями они очистили от бытового мусора побережье озера Дубыгалинское (известное как Окуньки), расположенного в Уланском районе.

– Главная цель этой акции – бережное отношение к водным ресурсам, которыми нашу область щедро одарила природа, но к которым люди относятся потребительски, – считают участники. – Ситуация не радует, практически под каждым кустом валяются бутылки, упаковки или пакеты. Мусор скапливается в гигантские кучи. Страдает в первую очередь экология, да и эстетическая ценность природы тоже.

Волонтёры отметили, к сожалению, многие восточноказахстанцы не приучены убирать за собою территорию после отдыха. Они словно не думают, что вернутся сюда следующим летом. В свою очередь отдыхающие заверяют, что всегда собирают мусор и увозят его с собой. Пока ведутся эти бесконечные споры о том, откуда берётся мусор, на второй план уходит важный вопрос – кто его будет убирать.

В результате этот вопрос уже несколько лет не находит оптимального решения. За прошедшие годы выдвигались разные предложения. Поступало даже «радикальное»: поставить шлагбаумы на въездах на популярные территории отдыха и сделать посещение таких зон платным. Вырученные деньги направлять на содержание штата, который и будет следить за чистотой и порядком. Однако такое предложение не поддержали, так как по закону доступ населения к таким зонам должен быть свободным.

А пока механизмы уборки так и обсуждаются, не дожидаясь «вердикта», за дело берутся волонтёры. Так, побережье Дубыгалинского озера наконец стало первозданно чистым благодаря их усилиям. Только за один выезд участники импровизированного субботника собрали больше двухсот мешков мусора и различных отходов.

Дмитрий Одинцов

Из открытых источников