Без бумажек ты… современен

В сферу медицины Восточного Казахстана довольно прочно вошли цифровые технологии, поскольку именно они порой помогают поставить точный диагноз, провести различные виды лабораторных исследований, да и просто заменить собой давно устаревшие кипы бумажных выписок, карточек, рентгеновских снимков.

Но, к сожалению, не все пациенты, а иногда и врачи понимают важность развития цифровых технологий. По словам главного внештатного рентгенолога ВКО Андрея Коробейникова, многие по старинке требуют, чтобы рентген-снимок им выдавали на плёнке, а результаты, например, анализов, КТ или МРТ – в распечатанном виде. То же самое с кардиограммами и иными медицинскими документами. И это происходит в то время, когда у каждого гражданина страны уже есть электронный паспорт здоровья, в котором в текстовом формате сохраняются все события медицинского характера (прививки, обращения, госпитализации и т.д.). Через приложение Damumed можно в один клик записаться к врачу или «вытащить» из смартфона необходимую справку.

– Не нужно больше носить с собой кучу ненужных бумаг, – говорит жительница Усть-Каменогорска Ирина Зинова. – Например, недавно на приёме врач-терапевт спросила у меня о результатах последних анализов крови, я тут же нашла их в приложении. Бумаги можно забыть, потерять, испортить, а в приложении всё систематизировано и всегда под рукой.

Врачам современные технологии тоже всё чаще приходят на помощь. Для хранения, передачи, использования визуальной медицинской информации (снимки, результаты УЗИ-диагностики и т.д.) ещё в 1983 году был разработан специальный цифровой формат DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). В 2008 году во всём мире был принят стандарт DICOM 3.0, который используется по настоящее время. Для работы с медицинскими изображениями используются различные системы: HIS (Hospital Information System) – внутрибольничная система, RIS – система информатизации диагностического отделения, содержащая данные от пациентов, расписание приёма и т.д. Обе они работают на базе медицинских серверов PACS (Picture Archiving and Communication System – это система хранения и передачи изображений). В Восточном Казахстане медучреждения работают с PACS уже второй год.

– Переход на электронную систему, как и любые перемены, вызвал ряд проблем как объективного, так и субъективного характера, – отметил Андрей Коробейников. – К объективным трудностям можно отнести неготовность систем коммуникации – недостаточную скорость интернета, отсутствие широкополосной связи в некоторых населённых пунктах, небольшую ёмкость серверов. Субъективные проблемы вызваны реактивностью мышления населения. Некоторые врачи с многолетним опытом предпочитают работать «как раньше», игнорируя передовые технологии. А многие пациенты не понимают, что рентген-плёнка, к примеру, может потеряться или испортиться, со временем изображения на ней теряют информативность. Кроме того, их можно подделать, изменив маркировку. В цифровом же формате ничего этого произойти не может. Более того, изображения доступны везде, где есть выход в интернет. Снимок можно посмотреть на смартфоне и повторно приходить в больницу, чтобы забрать результат, не нужно.

Главный внештатный рентгенолог ВКО провёл аналогию с носителями, на которые раньше записывали музыку, многие ещё помнят аудиокассеты, которые позже сменили лазерные диски, сейчас же никому в голову не придёт искать ларёк с музыкальной продукцией, чтобы послушать понравившийся трек. Так и в медицине, какие-то технологии уходят в прошлое и, возвращаясь к ним, мы делаем шаг назад.

– Процесс цифровизации не должен останавливаться, мы не должны идти на поводу у тех, кто боится перемен, – подытожил Андрей Коробейников.

Дарья Штейн

Фото УЗ ВКО