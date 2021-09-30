Беспрецедентный ремонт

В Семее стартовал отопительный сезон. 27 сентября в левобережной части города ТЭЦ-1 и Рк-1 приступили к подаче тепла и горячей воды для горожан.

Для жителей правобережной части города отопительный сезон начнётся несколько позже. Грандиозная подготовка к зиме, осуществлённая нынешним летом, обещает семейчанам тепло в домах и комфорт в течение всего зимнего периода.

Стоит напомнить, что проблемы с отоплением в центральной части Семея возникли в январе-феврале текущего года из-за значительных нарушений, которые были выявлены в ходе проверок. Как говорит заместитель акима Семея Димитрий Гариков, средства на ремонт теплоисточников и тепловых сетей в центральной части города ежегодно выделялись, а вот реальных работ здесь, к сожалению, не производилось. Поэтому теплоисточники не выдержали испытание морозами и дали сбой. Извлекая уроки из этой кризисной ситуации, руководством региона было принято решение о выделении 2,6 млрд тенге на модернизацию и ремонт всех крупных котельных центральной части Семея. Это было жизненно необходимо, иначе новой зимы теплоисточники просто бы не выдержали. Ремонтные работы в котельных проводились под личным контролем акима ВКО Даниала Ахметова.

– На сегодняшний день основной проблемой системы теплоснабжения в Семее остаётся обеспечение теплом правобережной части города. Здесь ощущается острый дефицит тепловой энергии, в то же время в результате многолетней модернизации ТЭЦ-1 и РК-1 в левобережье есть определённый профицит тепла. Поэтому стояла конкретная задача: не только отремонтировать котельные центральной части города, но и в максимально короткие сроки увеличить их мощность, – пояснил Димитрий Гариков.

По его словам, благодаря беспрецедентной сумме, выделенной для осуществления задуманного, удалось в прямом смысле совершить трудовые подвиги, заменив всего за несколько месяцев свыше десятка котлов в целом ряде котельных. Хотя обычная практика подготовки к новому отопительному сезону ограничивалась установкой не более двух-трёх новых котлов на всех теплоисточниках города.

Так, только в котельной «Габбасова» уже установили два новых котла, которые готовы к эксплуатации. Третий, резервный, котёл находится в работе, в ближайшее время и он будет сдан.

– В этой котельной заменили не только котлы, но и практически всё сопутствующее оборудование, – уточнил заместитель акима Семея.

Велись ремонтные работы и в котельной «103-103А». В котельной «103» заменили четыре котла и ещё один – в котельной «103А», также установив новые насосы и другое технологическое оборудование. В котельной «35 квартал» из четырёх имеющихся котлов заменили два, кроме того, установили три новых насоса с увеличением их мощности.

Опережая график, приступили к реализации проекта, намеченного на 2022 год. Для увеличения мощности котельной «Центр» здесь уже начали строительство помещения под установку дополнительного котла мощностью 20 Гкал/ч. По словам Димитрия Гарикова, строительно-монтажные работы планируется завершить в конце декабря.

– С учётом всех произведённых работ по модернизации котельных правобережной части Семея удалось увеличить мощности теплоисточников на 66 Гкал/ч, а когда мы запустим дополнительный котёл от котельной «Центр», то эти показатели будут увеличены до 80 Гкал/ч, – сообщил он.

Однако успешная и эффективная работа тепловой системы зависит не только от мощности теплоисточников. Немаловажную роль играют магистральные и внутриквартальные сети, а также подготовка жилых домов к приёму тепла. Поэтому параллельно с модернизацией котельных шёл активный процесс замены самых проблемных участков магистральных и внутриквартальных сетей в центре города. В текущем году замена внутриквартальных сетей была произведена на шести центральных тепловых пунктах. Однако на этом участке существует небольшое отставание от намеченного графика. Впрочем, все работы должны завершиться к 1 октября. И работа по модернизации тепловых сетей продолжится.

– Это поэтапная работа, которая требует вливания немалых средств, чтобы привести систему отопления города в соответствии с требованиями и стандартами. Но сейчас мы стали «лечить» свои самые «больные» места. И, самое главное, мы будем продолжать работы по «утеплению» тепловых сетей. На сегодняшний день теплоизоляция произведена примерно на 11 км сетей, – уточнил заместитель акима города.

Кроме того, по поручению Даниала Ахметова были проведены исследования по гидравлике внутри сетей. Как рассказывает Димитрий Гариков, было изготовлено 1700 регулировочных шайб, которые уже установлены по всем сетям. И уже после начала отопительного сезона начнутся работы по регулировке гидравлического режима внутри сетей, что поможет равномерно распределять тепловую энергию во все дома и учреждения.

В ходе подготовки к отопительному сезону велась работа с жилыми многоквартирными домами. И тогда были определены 19 самых проблемных домов, жильцы которых из года в год игнорировали все рекомендации «Теплокоммунэнерго» и не готовили свои дома к приёму тепла.

– Если вы помните, по практике 2013-2014 годов мы такие проблемные дома просто не подключали к отоплению до самого последнего момента, пока они не подготовят свои внутридомовые сети к подаче тепла. В этом году подход к подаче тепла на объекты будет такой же. Но чтобы не доводить до крайности, при помощи жилищной инспекции в десяти из 19 домов удалось создать простые товарищества. Они начали заниматься и вопросами подготовки домов к отопительному сезону. Проблемными всё ещё остаются девять домов, где нет и не было домоуправления, – пояснил ситуацию Димитрий Гариков.

Отметим, что город полностью обеспечен углём на зиму. И не только для нужд теплоисточников, но и для жителей частного сектора.

Софья Соболевская

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Семей