Бесконтактная вербовка

Вербовщики деструктивных религиозных организаций давно действуют на просторах Интернета. Сегодня мы расскажем о том, на кого именно нацелена их деятельность и как обезопасить себя от негативного влияния в виртуальной среде.

На сегодняшний день на пике популярности находится онлайн-образование. Это весьма удобный способ приобретения новых знаний. Можно получать знания где угодно и когда угодно. Этот факт хорошо известен и представителям деструктивных религиозных течений.

Сейчас редко можно увидеть на улице людей, навязчиво раздающих брошюры и листовки с сомнительным содержанием. Они активно осуществляют свою деятельность в Интернет-пространстве.

В каждом конкретном случае причины вовлечения в ряды деструктивных религиозных течений индивидуальны: низкий уровень жизни, неурядицы в личной жизни и т. д.

Стоит отметить, что среди завербованных далеко не всегда встречаются несостоявшиеся личности с финансовыми проблемами, часто это образованные, состоятельные и уверенные в себе люди. В ряды деструктивных религиозных течений вступают люди совершенно разные, из разных социальных групп – богатые и бедные, высокообразованные, глубоко религиозные и те, кто имеет о религии весьма смутные представления. Каким же образом вербовщик влияет на личность?

Как правило, новый знакомый посредством сети Интернет начинает активно интересоваться личной жизнью, увлечениями, проблемами, заботами, финансовым положением, он делает это для того, чтобы найти нужные рычаги управления и в будущем надавить на вербуемого человека.

Выяснив, чего же не хватает, вербовщик в первую очередь хочет занять пустующую нишу в его жизни. Он стремится стать другом, соратником, учителем, старается помочь решить проблемы, чтобы в дальнейшем потенциальная жертва чувствовала себя обязанной своему «спасителю».

Войдя в доверие, вербовщик старается изменить привычную жизнь человека, а именно: «порвать с людьми, которые тебя не ценят», «обрести новых друзей», рекомендует читать только определённые книги или статьи, которые «изменят жизнь или представления об окружающем мире».

В ходе переписки он манипулирует эмоциональным состоянием, чтобы запрограммировать человека на определённое поведение. Главная задача вербовщика – сделать человека беззащитным перед манипуляцией, заставить его усомниться в своём мировоззрении, жизненных принципах, идеях, родственниках, друзьях.

Постепенно укрепляя свой авторитет, вербовщик обещает решить многочисленные проблемы, при условии выполнения некоего задания. В качестве теста может попросить о любой, самой простой услуге. Если жертва соглашается, то она попала вербовщику на крючок.

После этого обычно следует приглашение познакомиться лично, посетить какое-нибудь собрание или встречу, чтобы найти новых друзей, иногда указанные встречи могут проходить в культовых зданиях.

Это общая схема ведения переписки. Тематика и повод для неё могут быть самыми разными: помощь в решении жизненных и финансовых проблем, помощь в изучении восточной культуры, религиозная солидарность и т. д.

Как противостоять технологиям вербовки?

В первую очередь необходимо сохранять осознанность, понимание, что с вами происходит сейчас. В этой связи нужно вырабатывать навык наблюдателя, задавайте вопросы: «Зачем вы мне это говорите?», «Для чего вам это нужно?» Перепроверять любую информацию, исследуя предмет полностью, начиная с отзывов в Интернете и заканчивая официальной информацией, размещаемой правоохранительными органами. И напоследок необходимо найти определяющую цель в жизни, продумать путь её достижения, и тогда ни одна секта или деструктивное течение, ни одна мысль или идея не смогут сдвинуть вас с пути, по которому вы идёте для достижения намеченных планов.

Если вы посетитель мечети:

Во время посещения мечетей, халяль-кафе, рынков и базаров, где большая концентрация приезжих и где существуют своеобразные «биржи труда», где человек может найти работу, возможны проявления попыток вербовки. Как правило, вербовщик безошибочно видит свою потенциальную жертву. Это может быть молодой человек растерянного вида, приезжий, который ищет своих земляков или пришёл за моральной либо материальной поддержкой.

С ним заводят разговор, проявляют внимание и благосклонность, стараются помочь в решении текущей проблемы, например, дают денег в долг, делают фиктивные разрешительные документы, затем начинают «промывать» мозги: пропагандируют «чистый ислам», дают читать соответствующие книги, предлагают не ходить в мечеть, «так как там неправильно молятся», а посещать собрания «истинно верующих» на квартире или в доме. Вербовщики могут откровенно предложить поехать на войну за серьёзное вознаграждение или начинают чем-нибудь шантажировать, угрожая раскрыть какой-то секрет, проступок или вредную привычку родным и друзьям.

В случае возникновения подобных ситуаций важно сохранять спокойствие и уметь отказывать просьбам вербовщика, не подаваться на провокации, не вступать в дискуссии, а при появлении возможности прервать беседу и покинуть место вербовки. Также в случае знакомства с кем-либо по сети Интернет важно не выдавать сведения, передача или разглашение которых может нанести какой-либо вред.

При настойчивом преследовании желательно обратиться в правоохранительные органы.

По заказу Управления по делам религий ВКО

Фото kazislam.kz