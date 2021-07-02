Бесхозный рынок

В Тарбагатайском районе договор передачи муниципального рынка в доверительное управление с последующим выкупом был аннулирован областным антимонопольным ведомством.

По информации антимонопольного департамента ВКО, в ходе проведённого расследования установлены антиконкурентные действия со стороны ГУ «Отдел экономики и финансов Тарбагатайского района». Представители департамента считают, что эти действия привели к устранению конкуренции среди участников и потенциальных участников тендера по передаче в доверительное управление муниципального рынка села Аксуат. В частности, при проведении тендера были допущены нарушения, которые поставили его участников в неравные условия.

В селе Аксуат действуют 63 объекта торговли. Это магазины, торговые дома, минимаркеты, киоски и другие объекты. При этом рынок в селе единственный.

Так, по результатам расследования в адрес ГУ «Отдел государственных активов и закупок Тарбагатайского района» Департаментом внесено предписание об устранении нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции путём принятия мер по расторжению договора доверительного управления муниципальным рынком с. Аксуат с правом последующего выкупа.

Отдел, не согласившись с предписанием департамента, отказался от его исполнения и обжаловал его в судебном порядке.

В этом судебном споре победителем вышли антимонопольщики. Договор управления муниципальным рынком был расторгнут.

Марк Касымов

Фото из открытых источников

Тарбагатайский район