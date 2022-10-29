Бережно к каждому зёрнышку

В Восточно-Казахстанской области полностью завершена уборка урожая зерновых и зернобобовых культур сезона-2022.

В конце этой недели в областном центре выпал первый снег, а в горной местности такие осадки гораздо раньше плотно укрыли белым покровом далёкие вершины. Фермерские, крестьянские хозяйства, другие профильные формирования могут уже вздохнуть спокойнее. Очередной сезон позади, осенняя погода позволила убрать урожай в оптимальные сроки, а также с надлежащим качеством.

Об окончательных итогах осенне-полевых работ поговорим позднее, когда аграрии произведут все необходимые подсчёты. Сейчас сделаем акцент на зерновых культурах, от которых зависит обеспеченность региона хлебом.

Динамика явная

По официальной информации областного управления сельского хозяйства, уборочная площадь в 2022 году составила 639,6 тысячи гектаров. Из них на долю зерновых и зернобобовых культур приходится 284,7 тысячи гектаров, убранных полностью. Это почти половина земельного клина, обрабатываемого агроформированиями региона. По сравнению с прошлым годом темпы уборки оказались нынче заметно выше. Намолочено 559,7 тысячи тонн зерна в бункерном весе, что также больше, чем годом ранее. А что касается урожайности, то здесь наблюдается рост отдачи полей. С каждого гектара получено в среднем по 19,6 центнера, причём прибавка составляет от одного до трёх центнеров на круг.

Если говорить о наборе культур, то акцент наши хлеборобы делают на озимую, яровую пшеницу, кукурузу (маис), рожь, ячмень, овёс, гречиху, просо, тритикале (это пшенично-ржаной гибрид), смесь колосовых и, в соответствии с терминологией специалистов, овощей бобовых сушёных. Характерно, что просо культивируют Глубоковский, Курчумский районы, а тон задаёт по традиции Зайсанский, теперь же к нему приблизился район Самар. На зайсанцев и самарцев приходится по одной тысяче гектаров, что не является пределом из-за адаптации проса к жаркой погоде. Эта культура выведена в глубокой древности в соседнем государстве и является на сегодня ценной составляющей в обычном и обязательном меню жителей многих стран.

Тренды сезона

Одновременно ведётся в хозяйствах региона засыпка необходимых семян для посевной кампании следующего года. Как утверждают специалисты, общая потребность в качественном семенном материале составляет 119,7 тысячи тонн. На сегодняшний день уже засыпано 50,8 тысячи тонн семян, а это тоже около половины необходимой нормы. В профильных лабораториях вопросами проверки качества семян бывают озабочены уже осенью – сразу после жатвы.

Очевидными уроками текущего сезона для аграриев Восточного Казахстана является необходимость бережнее относиться к земле, выращивать свой хлеб, овощи, корма для животных, полностью обеспечивать себя продуктами питания, крупами, растительным маслом и многим другим. События на мировом рынке продовольствия подтверждают в очередной раз, что зерно ценится наравне даже с нефтью, валютой, золотом. Поэтому вопросы продовольственной независимости не красивая фраза, а закон жизни и рынка.

На уровне руководства области в течение летнего сезона обобщался опыт работы ведущих хозяйств. Глава региона Даниал Ахметов в ходе рабочих поездок в Глубоковский, Шемонаихинский и другие районы области неоднократно делал акцент на внедрение передовых технологий, техники и повышение культуры земледелия. В селе Весёловке, к примеру, увеличивают мощности и ёмкости по хранению семян масличных культур. В районе возводится завод по глубокой переработке маслосемян с прицелом на экспорт. Перед зайсанскими аграриями руководство региона ставит задачи по внедрению оросительных систем, полива пашни, освоения технологий по сбережению ресурсов и влаги. К этому вынуждает тружеников сектора АПК аномальная засуха, которая повторяется с завидным постоянством.

Медаль за труд

С наступлением осенне-зимнего сезона в областном центре возобновилось проведение сельскохозяйственных ярмарок. По новому графику, утверждённому Управлением сельского хозяйства ВКО, свою продукцию представили представители Тарбагатайского района, района Алтай. Из горняцкого города и одновременно сельскохозяйственного района неизменно поставляется мясная, медовая, овощная продукция. Как правило, на прилавках горожане и гости давно выделяют растительное масло КХ «Луч» из города Алтай, расфасованное в различную удобную тару. На днях руководитель известного агроформирования Владимир Тычинский в рамках празднования Дня Республики был удостоен за вклад в развитие сельского хозяйства страны государственной награды – медали «Ерен еңбегі үшiн». Такова оценка роли и значимости человека труда и его сплочённого коллектива в современных условиях.

Сегодня приглашают на традиционную ярмарку около фермерского магазина «Фреш Маркет» труженики сельского хозяйства Курчумского района. Такие же ярмарки, но уже на уровне республики, проводятся в Астане и Алматы. В них уже успели принять участие представители Восточно-Казахстанской области, чью продукцию всегда ценят и с нетерпением ждут потребители.

Меир Токобаев

Фото из архива редакции