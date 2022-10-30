Бегом к победе

В Риддере состоялось Открытое первенство по лёгкой атлетике среди младших возрастов, приуроченное ко Дню Республики Казахстан.

В соревнованиях приняли участие порядка 120 спортсменов 2007-2008, 2008-2010 и 2011 годов рождения и младше. Это ребята из Риддера, а также гости из Уланского и Шемонаихинского районов и района Алтай. В течение нескольких часов юные атлеты боролись за звание лучших на дистанциях 200, 400 и 800 метров и в командной эстафете.

– Основная цель соревнований – это, конечно же, популяризация спорта и здорового образа жизни, привлечение внимания к занятиям конкретно лёгкой атлетикой, потому что лёгкая атлетика – королева спорта, – говорит тренер ДЮСШ Татьяна Васильева. – Ну и конечно, на таких соревнованиях мы подбираем талантливых детей для поступления в Республиканскую специализированную школу-интернат-колледж олимпийского резерва в городе Риддере.

Каждый из ребят во время турнира старался выложиться на все сто и пробежать свою дистанцию максимально быстро.

– Время пролетело для меня очень быстро, настолько захватывающими были соревнования. Я заняла первые места на дистанциях 200 и 400 метров, – поделилась 11-летняя ученица школы-лицея № 1 города Риддера Анастасия Бирюкова.

Своими результатами девочка осталась довольна, что вполне понятно, ведь лёгкой атлетикой она занимается всего год.

Двенадцатилетний Ильяс Жаксылыков из села Таврическое Уланского района также завоевал «золото» на дистанциях 200 и 400 метров, а его команда стала первой на эстафете.

– Лёгкой атлетикой занимаюсь с восьми лет, участвовал во многих соревнованиях. В этом году принимал участие в Международном турнире по лёгкой атлетике на призы олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой и, хоть и не занял призовое место, получил направление на участие в республиканском чемпионате, который пройдёт в Караганде, – рассказывает юный спортсмен.

Тренер Ильяса – учитель физкультуры Таврической средней школы Рустам Айтказинов.

– Я привёз тринадцать участников, восемь из них – мои ученики и ещё пятеро учеников Привольненской средней школы. Практически все они заняли призовые места. На данный момент готовлю четырёх спортсменов на чемпионат республики, если решим вопрос с финансированием – в начале ноября поедем в Караганду. Конечно, сегодня радуюсь за своих воспитанников. Вижу, как у них горят глаза. Когда твои дети побеждают – это значит, что ты всё делаешь правильно, – считает тренер.

Соревнования закончились, юные легкоатлеты разошлись и разъехались по домам, но у тренеров ещё остались нерешённые вопросы.

– Мы просим восстановить наш стадион, чтобы спортсмены в летнее время могли тренироваться. Пока ребята бегают вокруг спортивного модуля и занимаются в зале, благо, теперь у нас есть хорошие беговые дорожки с виражами. Наши старшие тренеры Татьяна Ивановна и Анатолий Георгиевич Подкорытовы воспитали десятки именитых спортсменов, олимпийцев и чемпионов, и без стадиона, но сооружение для летних тренировок необходимо нам как воздух, – говорит тренер Татьяна Васильева.

И в самом деле, бег – самый доступный вид спорта не только для атлетов, но и для остальных горожан. Это бесплатный способ вести здоровый образ жизни.

Аяужан Утеулинова

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