Баталии на футбольном поле

В Усть-Каменогорске состоялся турнир по мини-футболу среди сотрудников государственных структур.

По информации организаторов мероприятия – Департамента Пограничной службы КНБ РК по Восточно-Казахстанской области и РООВ «Застава тарландары», спортивное мероприятие направлено на популяризацию здорового образа жизни.

В нём приняли участие шесть команд: сборные войсковой части 27943 Министерства обороны РК, Регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии МВД РК, Департамента Комитета национальной безопасности по ВКО, Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО, Департамента Пограничной службы КНБ по ВКО и Департамента полиции ВКО.

Заместитель начальника Департамента ПС КНБ по ВКО подполковник Серик Бершбаев приветствовал участников соревнования и пожелал им успехов и воли к победе.

Игра получилась захватывающей. Уровень игроков был примерно одинаковым, поэтому на спортплощадке кипели нешуточные страсти. Каждая команда всеми силами защищала честь своего ведомства.

– Спорт – это лучшее, что существует для поднятия духа, поддержания физической формы и здоровья человека, – отметил советник президента футбольной ассоциации Восточно-Казахстанской области Оралбек Адилханов. – Так сложилось, что футбол стал самым популярным видом спорта в мире. К тому же популяризировать здоровый образ жизни и участвовать в подобных мероприятиях – очень здорово. Считаю, что футбольный матч состоялся на хорошем уровне. Боевой настрой и взаимное дружеское расположение участников турнира – всё это создало воистину праздничную атмосферу. Болельщики также не отставали от ритма игры, поддерживая свои любимые команды.

В результате упорной борьбы в финальном матче победу одержала команда Департамента полиции ВКО, второе место заняла команда Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО. Третье место завоевала команда Департамента Пограничной службы КНБ по ВКО.

Также отметили отличившихся игроков. Так, номинацию «Лучший нападающий» взял Дастан Жумагалиев, «Лучшим защитником» турнира признали Медета Калиханова, а «Лучшим вратарём» – Ернара Салменбаева.

Завершением турнира по мини-футболу стала торжественная церемония награждения. Победителям футбольных игр и активным участникам вручили кубки, медали, грамоты и подарки.

Участники и болельщики остались довольны игрой. Они поделились, что зарядились положительными эмоциями и впечатлениями.

Александра Исаева

Фото Анар Карменовой