Банковские гарантии

В связи с введением режима чрезвычайного положения АРРФР РК проинформировало о текущей ситуации в банковском секторе Казахстана. Об этом сообщили в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Так, по официальной информации Агентства, банковский сектор функционирует в стабильном режиме. Активы банковского сектора на конец 2021 года составили 36,7 трлн тенге.

Банки второго уровня имеют значительный запас собственного капитала и ликвидности для обеспечения непрерывной деятельности и оказания полного перечня банковских услуг для населения и корпоративных клиентов, отмечается в сообщении.

Собственный капитал банковского сектора составил 4,6 трлн тенге. На сегодняшний день достаточность капитала банков более чем в три раза превышает минимальные требования, установленные законодательством.

Высоколиквидные активы составили порядка 12,3 трлн тенге, или 33,4 % от активов. Текущие значения нормативов ликвидности превышают установленные законодательством значения более чем в четыре раза.

В целях создания дополнительного запаса ликвидности банковского сектора в рамках реализации денежно-кредитной политики Национальный Банк возобновит ежедневные операции с банками второго уровня по предоставлению и изъятию ликвидности. Включая операции прямого и обратного РЕПО, депозитный аукцион, выпуск краткосрочных нот Национального Банка.

При необходимости на денежном рынке будет применяться механизм экстренного обеспечения ликвидностью через операции РЕПО и СВОП на сроки до трёх месяцев на Казахстанской фондовой бирже.

В Агентстве заверили, что на сегодняшний день риски для вкладчиков банков отсутствуют. Депозиты казахстанцев в банках в соответствии с законодательством гарантированы АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».

Агентство продолжит усиленный мониторинг ситуации в банковском секторе в целях обеспечения защиты прав потребителей финансовых услуг.

Анастасия Авдеева