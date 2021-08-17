Автопарк региона молодеет

Средний возраст парка автотранспортных средств Восточного Казахстана за последние пять лет снизился на четыре года.

Департаментом полиции Восточно-Казахстанской области проведён анализ парка зарегистрированных транспортных средств (ТС) в регионе за последние пять лет.

На сегодняшний день, согласно статистическим данным, по Восточно-Казахстанской области на учёте состоят 361802 транспортных средства всех типов. На долю легковых и лёгких коммерческих автомобилей приходится 294248 единиц техники, или 81,3 процента. Далее следуют грузовая техника – 33320 ед. (9,2 процента), прицепы и полуприцепы – 19984 ед. (5,5 процента), мототехника – 8437 ед. (2,3 процента) и автобусы – 5813 ед. (1,6 процента).

В регионе наблюдается снижение количества автотранспорта. Если сравнивать парк транспортных средств Восточно-Казахстанской области по итогам 2017 и 2020 года, то он сократился с 371441 ед. до 359009 ед. (3,3 процента). Сокращение коснулось всех типов ТС, кроме прицепов и полуприцепов. Это обусловлено постепенным выходом из эксплуатации изношенной техники.

– Уровень автомобилизации в регионе неуклонно падает, – отметил начальник управления административной полиции Департамента полиции ВКО Ернар Базаров. – В 2017 году этот показатель составлял 218 легковых автомобилей на одну тысячу жителей области, в 2018 – 216 ед., 2019 – 213 ед. 2020 – 211 единиц.

Наибольшее количество легковых автомобилей зафиксировано в Усть-Каменогорске – 90559 ед. и Семее – 64220 ед. Далее идут район Алтай – 16305 ед., Глубоковский район – 14747 ед. и Риддер – 13858 единиц.

Средний возраст парка транспортных средств за последние пять лет снизился с 26 до 22 лет. То есть он помолодел на четыре года.

– Итоги анализа свидетельствуют: несмотря на снижение общего количества транспорта, наметилась тенденция по постепенному омолаживанию парка зарегистрированных транспортных средств, – сообщили полицейские.

По их данным, население области избавляется от старых изношенных автомобилей, а взамен приобретает новые, что в свою очередь положительно влияет на безопасность дорожного движения и экологическую безопасность.

По словам Ернара Базарова, технические неисправности и износ автотранспорта являются частыми причинами ДТП. Замена автомобилей на новые заметно снижает риски возникновения поломок и многократно увеличивает порог безопасности передвижения.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников