Цифры и факты

Автопарк региона молодеет

17.08.2021
316

Средний возраст парка автотранспортных средств Восточного Казахстана за последние пять лет снизился на четыре года.

Департаментом полиции Восточно-Казахстанской области проведён анализ парка зарегистрированных транспортных средств (ТС) в регионе за последние пять лет.

На сегодняшний день, согласно статистическим данным, по Восточно-Казахстанской области на учёте состоят 361802 транспортных средства всех типов. На долю легковых и лёгких коммерческих автомобилей приходится 294248 единиц техники, или 81,3 процента. Далее следуют грузовая техника – 33320 ед. (9,2 процента), прицепы и полуприцепы – 19984 ед. (5,5 процента), мототехника – 8437 ед. (2,3 процента) и автобусы – 5813 ед. (1,6 процента).

В регионе наблюдается снижение количества автотранспорта. Если сравнивать парк транспортных средств Восточно-Казахстанской области по итогам 2017 и 2020 года, то он сократился с 371441 ед. до 359009 ед. (3,3 процента). Сокращение коснулось всех типов ТС, кроме прицепов и полуприцепов. Это обусловлено постепенным выходом из эксплуатации изношенной техники.

– Уровень автомобилизации в регионе неуклонно падает, – отметил начальник управления административной полиции Департамента полиции ВКО Ернар Базаров. – В 2017 году этот показатель составлял 218 легковых автомобилей на одну тысячу жителей области, в 2018 – 216 ед., 2019 – 213 ед. 2020 – 211 единиц.

Наибольшее количество легковых автомобилей зафиксировано в Усть-Каменогорске – 90559 ед. и Семее – 64220 ед. Далее идут район Алтай – 16305 ед., Глубоковский район – 14747 ед. и Риддер – 13858 единиц.

Средний возраст парка транспортных средств за последние пять лет снизился с 26 до 22 лет. То есть он помолодел на четыре года.

– Итоги анализа свидетельствуют: несмотря на снижение общего количества транспорта, наметилась тенденция по постепенному омолаживанию парка зарегистрированных транспортных средств, – сообщили полицейские.

По их данным, население области избавляется от старых изношенных автомобилей, а взамен приобретает новые, что в свою очередь положительно влияет на безопасность дорожного движения и экологическую безопасность.

По словам Ернара Базарова, технические неисправности и износ автотранспорта являются частыми причинами ДТП. Замена автомобилей на новые заметно снижает риски возникновения поломок и многократно увеличивает порог безопасности передвижения.

Ерик Абитов

 Фото из открытых источников

17.08.2021
316

Еще новости

Деловая активность

29.06.2021

Прибыльные профессии

22.05.2021

Объёмы растут 

28.02.2021

Высокие показатели

22.02.2021
Back to top button