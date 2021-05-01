Ассамблея – душа народа

Накануне Дня единства народа Казахстана член АНК Лео Шик поделился своими воспоминаниями о создании первого в стране Дома дружбы.

Первый в республике Дом дружбы, напоминает Лео Богданович, открыли в Усть-Каменогорске почти 30 лет назад, в 1992 году, когда криминальным разборкам в молодёжной среде кое-кто попытался придать характер межнациональной розни. Именно тогда и появилась мысль объединить здоровые силы общества в Доме дружбы, первоначально созданном при управлении кинофикации. Официальное его открытие как Дома дружбы Ассамблеи состоялось с участием Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в 1997 году.

Председателем общественного совета Дома дружбы был избран лидер корейского центра Никифор Кан. Большую роль в создании Дома дружбы сыграли заместитель главы областной администрации Надежда Аверьячкина, авторитетные аксакалы и руководители этнокультурных центров Толеухан Когабаев, Орал Молдыбаев, Арсен Геворкян, Лечо Топаев, Татьяна Кагерманова, Александр Яковлев, ректоры университетов Ережеп Мамбетказиев и Юрий Баталов, учёные – Лилия Столярова, Николай и Александр Алексеенко, Иван Полторанин, бывший секретарь областного маслихата Василий Ахаев.

– Кто и как стал первым директором первого Дома дружбы?

– Мудрый аксакал Толеухан Когабаев, – вспоминает Лео Шик, – посоветовал не ставить директором слишком именитых и авторитетных активистов, дескать, они будут только команды раздавать. А нужна добрая и обаятельная хозяйка Дома дружбы, знающая язык и обычаи казахов, скромная и хозяйственная. Остановились на кандидатуре Сары Мамиевой, которую я знал по работе в Большенарымском райкоме, и не ошиблись в выборе! У неё был замечательный дар без всякой суеты создавать доброжелательную обстановку. Во многом благодаря истинному, а не показному гостеприимству Сары Имашевны Дом дружбы стал местом паломничества, в него приходили семьями. Так, например, шестилетним мальчиком в Доме дружбы впервые оказался Равиль Юнусов, и он так полюбил его, что буквально вырос в нём, а теперь работает заместителем директора, стал депутатом городского маслихата.

– Кто и как формировал бесценный опыт работы Дома дружбы?

– В первые годы появилась школа языков «Возрождение», её руководителем стала энергичная и грамотная Роза Цис. Проводились уроки по истории этносов, по традициям и обрядам. Были выступления самодеятельных артистов. Сара Имашевна приносила свежее молоко с личного подворья, пироги несла заместитель директора Людмила Королёва, которая прошла путь от директора ЦУМа до заведующей торгово-финансовым отделом обкома партии и акима Серебрянска. Сара Мамиева наладила тесную связь с вузами, организовывала диспуты, конференции, выставки. Активно проявил себя научно-консультативный совет во главе с доктором философских наук Евгением Григорьевым. Появился в Доме дружбы и свой печатный орган – приложение к областной газете «Рудный Алтай», редакторами которого были Мира Алипинова и Лариса Поломошнова. Благодаря организаторским способностям Сары Имашевны в Доме дружбы родились многие творческие коллективы.

Есть что-то символическое и в том, что буквально за день до 1 мая, а именно 30 апреля, отмечает свой день рождения герой нашего интервью – Лео Богданович Шик.

Отвечая на вопрос, какое у него самое большое желание, Лео Богданович говорит следующее:

– Пусть процветает Казахстан и крепнет дружба между народами. Мечтаю, чтобы в нашем Доме дружбы появилась библиотека, в которой был бы собран материал по истории каждого этноса и каждого этнокультурного объединения. Уверен, что главное в жизни – это стараться делать добро.

Андрей Кратенко (в сокращении)