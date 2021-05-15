Ashyq создаёт безопасную среду
Приложение Ashyq запустили повсеместно во всех регионах страны совсем недавно, но вокруг него уже появились некоторые домыслы и, как сейчас говорят, фейки. Также сразу появились объекты бизнеса, включившиеся в проект, но не выполняющие его условия. Об этом и многом другом говорили спикеры брифинга в Службе центральных коммуникаций.
Некоторые казахстанцы считают, что из-за Ashyq вход в различные заведения открыт только вакцинированным. Вот как прокомментировал подобные слухи вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов:
– Приложение Ashyq не запрещает гражданам передвигаться. Запрет касается лишь тех, кто, согласно санитарным нормам, должен находиться на карантине, не подвергая риску и опасности других граждан. Если гражданин не хочет пользоваться приложением, есть альтернативный вариант – «режим охранника» – человек может подойти, показать на входе своё удостоверение и пройти дальше. Если он не болен и не находится на карантине, то он свободно передвигается, и все участники проекта Ashyq ему доступны, нет никаких ограничений. Цель проекта Ashyq – создать безопасные санитарные условия. Участники проекта добровольно подключаются к нему и создают у себя безопасную среду для своего персонала, для людей, которые их посещают.
На данный момент Ashyq получает информацию из базы данных ПЦР-лабораторий, которую сопровождает Министерство здравоохранения. До 1 июля намечена интеграция с базой данных паспортов вакцинации. Статус граждан, получивших два компонента вакцины против COVID-19, будет отображаться зелёным цветом.
Как известно, с 11 мая постановлением главного государственного санврача страны ограничен доступ провожающим и встречающим пассажиров в аэропортах из «красной зоны», за исключением портов, участвующих в проекте Ashyq. С 12 мая аэропорт Нур-Султана вошёл в проект.
– И почти сразу на входе в столичный аэропорт выявлены 8 людей с «красным» и 9 с «жёлтым» статусом. То есть достаточно много людей, зная, что они заражены, болеют, тем не менее приходят в общественные места и даже пытаются перемещаться внутри Казахстана, – подчеркнул Асет Турысов.
С 21 мая Ashyq будет внедрён в аэропорту Алматы.
Мобильное приложение Ashyq постоянно обновляется. В режиме «охранника» появилась возможность входа на объекты иностранцев.
– Для проверки текущего статуса пользователя из дома разработана веб-страница ashyq.kz. Здесь также будут разделы с описанием мобильного приложения, часто задаваемые вопросы, контакты технической поддержки, – рассказал Асет Турысов.
Представители бизнеса добровольно подключаются к Ashyq. Приложение показало свою эффективность и даёт возможность работать бизнесу. Неудивительно, что кроме действующих 5 035 участников проекта Ashyq во всех регионах, в обработке находятся более 1 200 заявок.
– Сейчас мы обсуждаем помимо расширенной базы участников вхождение лото-клубов и букмекерских контор. Вы знаете, что постановлением главного государственного санврача перечень участников приложения Ashyq существенно расширен. А те участники, которые наработали хорошие процедуры, получили льготы, – сообщила заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Юлия Якупбаева.
Открылись межобластные туристические перевозки, выставки, которые не работали год, разрешены спортивные мероприятия со зрителями.
Вместе с тем для недобросовестных участников проекта разработан алгоритм исключения из проекта: в первый раз на две недели, при повторном нарушении – на два месяца.
– Сегодня уже начинает действовать режим исключения недобросовестных участников проекта Ashyq. Накоплена база аналитики по фиксации участников, где получен QR-код, но фиксации не происходит. Мы получаем жалобы от потребителей. Такие объекты будут проверять мониторинговые группы, – предупредила Юлия Якупбаева.
По данным пресс-службы Восточно-Казахстанской областной Палаты предпринимателей, на 13 мая в регионе выданы 312 QR-кодов. Из них 128 официальных участников проекта (два добровольно), 184 предприятия тестируют этот проект.
Айгуль Биданова
Инфографика ashyq.kz
Фото из открытых источников
Нур-Султан