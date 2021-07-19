COVID-19

Антивирусная броня

19.07.2021
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В Восточно-Казахстанской области продолжается масштабная прививочная кампания против коронавирусной инфекции. Среди активных сторонников вакцинации – члены Совета ветеранов Усть-Каменогорска.

Основной способ остановить распространение COVID-19 и победить пандемию – коллективный иммунитет, выработать который возможно лишь пройдя полный курс иммунизации.

– Массовая вакцинация позволит предотвратить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, – пояснила врач-терапевт КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 2 Усть-Каменогорска» Айгерим Шарипова. – Даже если человек заболеет после прививки, болезнь будет протекать в лёгкой форме, благодаря антителам организм будет эффективнее бороться с вирусом.  

Насколько важна вакцинация, понимают активисты городского Совета ветеранов – от этого зависит здоровье не только самого человека, но и его близких.  

– В Усть-Каменогорске насчитывается более 64 тысяч членов городского Совета ветеранов, – сказал председатель Совета ветеранов Усть-Каменогорска Олег Фролов. – Мы вакцинируемся под единым девизом: «Поможем нашим внукам первого сентября пойти в школу». Потому что от наличия коллективного иммунитета будет зависеть, пойдут дети первого сентября в учебное заведение или нет. Вирус может нанести удар по тем, кто ещё не вакцинировался. Поэтому мы призываем всех жителей Усть-Каменогорска, особенно старшее поколение, пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Это надёжный способ обезопасить себя, своих детей и внуков.

К слову, многие ветераны полный курс иммунизации прошли ещё весной. Как они говорят, кто-то должен был показать положительный пример, за которым последуют все остальные.

– Первый компонент поставила 14 апреля, второй – 5 мая, – поделилась председатель Совета ветеранов АО «Востокмашзавод» Валентина Котлярова. – Не раздумывая, пошла ставить прививку, потому что это нужно было сделать. Перенесла всё хорошо. Моему примеру последовала вся семья.

Александра Исаева

Фото Ануара Тюлюбаева

19.07.2021
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