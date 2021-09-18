Актуализировать маркетинг региона

В областном акимате состоялось обсуждение Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». В обсуждении основных направлений Послания Главы государства приняли участие представители актива области.

Глава региона Даниал Ахметов, открывая встречу, отметил, что Послание имеет ярко выраженный социальный характер. В этом документе Глава государства поднимает наиболее актуальные вопросы, а также предлагает конкретные меры по их решению.

Главным адресатом Послания Президента является простой человек: учитель, врач, сельский житель, гражданский служащий, предприниматель.

– Отрадно, что Казахстан идёт по пути преемственности инициатив Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева, – сказал аким ВКО. – В центре внимания – реализация пяти ключевых инициатив, которые так или иначе коснутся жизни каждого восточноказахстанца.

Участники встречи особо отметили такое направление в Послании Президента, как увеличение размера минимальной заработной платы с 1 января 2022 года с текущих 42,5 тысячи до 60 тысяч тенге. По словам главы региона, эти изменения напрямую затронут 63 тысячи жителей области.

Отдельный акцент Президент сделал на необходимости повышения фонда оплаты труда и снижении нагрузки на него.

Ещё одна инициатива, озвученная в Послании, – это ежегодное повышение заработной платы отдельных сотрудников бюджетной сферы на 20 процентов в период с 2022 по 2025 год.

– Эффект от реализации этой инициативы ощутят на себе около 42 тысяч наших земляков, – сообщил Даниал Ахметов. – Немаловажно также, что Президент считает необходимым разрешить перечисление части пенсионных накоплений выше порога достаточности на счёт в «Отбасы банк» для последующей покупки жилья.

Новые цели, поставленные Главой государства, позволят руководству Восточного Казахстана актуализировать План развития области в соответствии со стратегическими задачами и с учётом развития приграничных территорий и бывших районных центров.

Кроме того, будет продолжена работа по масштабной поддержке бизнеса. Только за последние два года в регионе помощь от государства получили около трёх тысяч проектов на 5,4 млрд тенге, создано 6,2 тысячи новых рабочих мест.

Развитие экспортного потенциала – одна из стратегических задач, которую поставил Президент страны. В ходе обсуждения речь шла о возмещении капитальных затрат при строительстве предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, при техническом перевооружении отрасли, приобретении сельхозтехники в необходимом объёме и других мерах поддержки бизнеса.

– Для решения задачи по увеличению экспортного потенциала в полтора раза в регионе будет проведена модернизация ряда крупных предприятий и реализация новых проектов, таких, например, как расширение мощностей Актогайского ГОКа и завода по производству тепловыделяющих сборок ТОО «Ульба-ТВС» мощностью 200 тонн урана, – сообщил аким области.

Участники совещания отметили, что многие идеи, высказанные Президентом в Послании народу, созвучны деятельности исполнительной власти и общественности региона, а также являются руководством к действию.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников