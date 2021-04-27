Активировать иммунитет

В регионе продолжается массовая вакцинация населения. На сегодняшний день уже более 42 тысяч жителей области позаботились о своём здоровье и получили прививку.

По информации Управления здравоохранения области, прививку от COVID-19 поставили 1155 государственных служащих, 3617 человек с хроническими заболеваниями. 10655 медицинских работников, 6020 педагогов, 5681 представитель правоохранительных и силовых структур, 639 участковых полицейских, 1213 представителей медико-социальных и закрытых детских учреждений. Вакцинируются сотрудники различных предприятий, в том числе 184 работника пищевых предприятий, 1220 работников промышленных предприятий, 103 работника торговых компаний, 59 работников железнодорожной отрасли, 27 человек, работающих вахтовым методом. Также вакцину получили 23 сотрудника дипломатических и консульских учреждений, международных организаций, аккредитованных в РК, два сотрудника Управления делами Президента РК, 34 сотрудника средств массовой информации, 139 работников ЦОНа, один сотрудник аэропорта, один представитель национальной сборной команды. Помимо этого, привились 195 студентов и ещё 11232 человек.

– По области работают 334 прививочных пункта, из них восемь расположены в торговых центрах Усть-Каменогорска и Семея и один в мечети «Халифа Алтай», – отметил руководитель Управления здравоохранения Ермек Омарбеков.

Примечательно, что в скором времени в регионе начнется иммунизация вакциной QazVac. Восточный Казахстан получит 4 тысячи доз вакцины.

Дарья Антон

Фото из открытых источников