Акцент на качестве

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов ознакомился с ходом реализации регионального проекта «Одноэтажный Восток» и строительством многоэтажных домов в Усть-Каменогорске.

Глава региона поручил завершить до 1 июля благоустройство нового, 28-го жилого микрорайона, в котором возведено 54 дома. Вместе с тем в этом году за счёт частных инвесторов здесь построят ещё 50 домов.

– У четырёх компаний разные проекты, у каждого свой подход. Для молодёжи и детей сделают футбольное поле и спортивные сооружения, – подчеркнул Даниал Ахметов.

Также аким области посетил комплекс жилых домов на 272 квартиры по проспекту Казыбек би. По словам председателя АО «СПК «Ертіс», квартиры на 100 процентов забронированы.

В микрорайоне «Нұрлы жол» в этом году завершится строительство семи многоэтажных домов.

– Радует, что после ранее сделанных замечаний подрядчик со всей ответственностью подошёл к работе. Отличительной чертой является, прежде всего, хорошее планировочное решение. Мы видим красивые современные фасады, – сказал Даниал Ахметов. – Надеюсь, что компания и впредь будет работать только на высокий результат. Самое главное, чтобы качество радовало жителей города и области.

На сегодняшний день реализовано свыше 90 квартир. В целом в этом микрорайоне в ближайшие два года будет возведено 42 дома и два детских сада.

Количество новых домов в областном центре растёт с каждым годом, это в свою очередь создаёт дополнительную нагрузку на электрические и тепловые сети. В связи с этим глава региона поручил ответственным лицам подготовить документацию на строительство нового котла в котельной № 2 на 100 Гкал/час.

Ания Есмухамет

Фото пресс-службы акима ВКО