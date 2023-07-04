А какая, она, Астана?

Самые искренние художники – это дети, они почти всегда рисуют не так, как видят, а как чувствуют. В этот раз юные живописцы Усть-Каменогорска в своих картинах рассказали, какие эмоции у них вызывает столица нашей страны – Астана.

В областной библиотеке имени А. С. Пушкина с 1 по 6 июля проходит выставка детских рисунков «Өз астанаңды бейнеле!» / «Моя столица!», приуроченная к празднованию Дня столицы.

В экспозиции представлены работы юных художников детской школы искусств «Жұлдыз», центра творческого развития для детей и взрослых при Восточно-Казахстанском филиале Союза художников Республики Казахстан «Горный ручей», Областной специализированной школы-гимназии интерната им. Жамбыла для одарённых детей.

– Очень важно с юных лет развивать творческий потенциал, хорошая работа в этом направлении ведётся в областной библиотеке имени А. С. Пушкина. Здесь работают различные кружки, в числе которых и кружок рисования. Дети с удовольствием учатся передавать свои чувства и впечатления на бумаге, с помощью кистей и карандашей, – отмечает модератор выставки художник, фотограф, журналист, член Союза журналистов Казахстана Мерей Кайнарулы.

В своих рисунках юные художники постарались изобразить, какой они видят столицу. Для кого-то Астана – сердце Казахстана, его колыбель, для кого-то – музыка степи и гостеприимный шанырак.

Молдир Сайлаубаева – постоянная читательница «пушкинки» и участница клуба ИЗО, она любит рисовать в жанре аниме и мечтает создать свой собственный комикс. Для выставки «Өз астанаңды бейнеле!» / «Моя столица!» девочка нарисовала символ Астаны – Байтерек на фоне синего неба, мягких пушистых облаков и белых голубей – символа мира.

– Я мечтаю создать книжку аниме-комиксов. Сейчас я рисую комикс по повести Касыма Кайсенова «Жау тылындағы бала», – поделилась юная художница.

Напомним, в этом году главный город страны отмечает свой 25-летний юбилей. За это время Астана стала визитной карточкой, брендом Казахстана в глазах всего мирового сообщества.

Здесь проходили исторические события, встречались самые известные мировые лидеры и представители различных конфессий.

Астана не раз становилась площадкой для проведения крупных международных и спортивных мероприятий. И тем ценнее тот факт, что наши дети видят и чувствуют её красивой, сильной и цветущей.

Посетить выставку и ощутить, насколько безгранична детская фантазия, какие эмоциональные краски они вкладывают в свои творения, можно будет до 6 июля включительно.

Аяужан Утеулинова