8 секунд на победу

Капитан полиции из Усть-Каменогорска Нурбек Мурсалимов завоевал три медали на международном турнире Arlan Grip по борьбе грэпплинг.

Грэпплинг принято считать одним из умных видов борьбы, ведь основную роль в нём играет не физическая сила, а технический арсенал борца. К слову, на территории Казахстана эта разновидность единоборств появилась относительно недавно.

В начале октября в Алматы прошёл очередной турнир по грэпплингу. В нём принял участие командир взвода специального отряда быстрого реагирования Департамента полиции ВКО капитан полиции Нурбек Мурсалимов. В итоге домой спортсмен вернулся с тремя медалями. Он завоевал золотую медаль в весовой категории до 70 килограммов среди участников в возрасте 30 лет и старше. Примечательно, что Нурбек одержал победу над своим соперником всего за восемь секунд. Это самая быстрая победа болевым приёмом на этом турнире.

В весовой категории до 70 килограммов среди участников в возрасте от 18 до 30 лет наш земляк расположился на втором месте. Также в его активе серебряная медаль за второе общекомандное место, занятое сборной Усть-Каменогорска.

– С 2018 года занимаюсь одним из новых, но очень быстро прогрессирующих в Казахстане, да и во всём мире, видов борьбы под названием грэпплинг. Основная задача в этом спорте – заставить соперника сдаться, применив против него болевой или удушающий приём, – рассказал Нурбек Мурсалимов.

Нужно сказать, что это не первые его награды в грэпплинге. Нурбек серебряный призёр чемпионата Азии 2019 года, чемпион ежегодных турниров Arlan Grip 2019, 2020 и 2021 годов. Он неоднократно проявлял себя с лучшей стороны на республиканских турнирах и чемпионатах Республики Казахстан. Кроме того, капитан полиции является мастером спорта по грэпплингу и обладает пурпурным поясом по бразильскому джиу-джитсу.

– В одиннадцать лет я связал свою жизнь со спортом. Первым делом пошёл на карате киокушинкай. Этим видом спорта занимался на протяжении девяти лет, участвовал в республиканских и международных соревнованиях, где неоднократно становился чемпионом и призёром. На данный момент имею чёрный пояс по карате, – поделился Нурбек Мурсалимов.

С 2005 по 2011 год герой статьи посвятил себя кикбоксингу, смог выполнить норматив кандидата в мастера спорта. А после он увлёкся пауэрлифтингом. Наилучшим результатом Нурбека в этом виде спорта является первое место на соревнованиях Кубка мира, которые проходили в городе Бердске в Российской Федерации. Здесь ему удалось выполнить норматив мастера спорта международного класса.

Нурбек Мурсалимов не только ответственный сотрудник полиции и целеустремлённый спортсмен, всецело отдающий себя тренировкам, но и примерный семьянин. Вместе с супругой он воспитывает четверых детей. Старшему сыну Алинуру девять лет. Мальчик решил пойти по стопам отца. С начала этого года он занимается в секции грэпплинга и бразильского джиу-джитсу.

В планах капитана полиции продолжать добросовестно нести службу, усердно тренироваться и подавать хороший пример своим сыновьям и коллегам.

Ания Есмухамет

Фото пресс-службы ДП ВКО