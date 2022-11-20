537 избирательных участков открыли свои двери в Восточном Казахстане

В Восточно-Казахстанской области создано 537 избирательных участков, в том числе, 32 — в местах временного пребывания граждан.

По данным областной избирательной комиссии, в области функционирует 549 избирательных комиссий, среди которых 12 территориальных, 537 участковых. В них работают 3609 членов комиссий, из них — 84 члена территориальных избирательных комиссий и 3525 членов участковых избирательных комиссий.

Отметим, что участки будут работать с 7.00 до 20.00 по местному времени.

Проголосовать могут около 500 тысяч восточноказахстанцев, у которых есть избирательное право.

Вместе с тем, наблюдение за ходом голосования осуществляют наблюдатели от общественных организаций, политических партий, доверенных лиц кандидатов в Президенты РК.