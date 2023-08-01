Мегабиты в каждый дом

Все сёла Курчумского района будут обеспечены мобильным широкополосным доступом к сети интернет до 2027 года.

Как сообщили в Управлении цифровизации и архивов Восточно-Казахстанской области, подключение будет происходить поэтапно, в соответствии с намеченными планами. Отметим, глава региона Ермек Кошербаев на одном из совещаний делал акцент на том, что необходимо прорабатывать возможности обеспечения сёл интернетом при помощи механизма государственно-частного партнёрства.

В настоящее время специалисты управления совместно с представителями акиматов городов и районов проводят актуализацию данных по покрытию мобильным интернетом в Восточно-Казахстанской области. Буквально недавно выездная группа проверила Курчумский район. В сёлах Курчум, Аксуат, Куйган, Буран, Барак Батыр, Алгабас, Маркаколь (Теректы), Калжыр, Маралды, Сарыолен скорость интернета составляет от 1 мБит/с и выше, жители обеспечены 3G и 4G-связью. Как уточнили в ведомстве, оставшиеся 34 населённых пункта Курчумского района будут обеспечены мобильным широкополосным доступом к сети интернет в рамках Дорожной карты поэтапно до конца 2027 года.

В управлении также напомнили, что в случае выявления фактов нарушения качества покрытия и связи, необходимо обратиться в Комитет телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК через единую платформу приёма, обработки и анализа обращений от граждан и бизнеса по ссылке https://eotinish.kz/.

Мария Симонова