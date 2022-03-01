В Demey помогут

В Усть-Каменогорске состоялось торжественное открытие Центра реабилитации и коррекции Demey.

В сфере реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата центр работает уже три года. Недавно Demey переехал в новое здание, которое по площади в три раза больше прежнего. Следовательно, теперь комплексную реабилитацию смогут получить ещё больше малышей, которые в ней нуждаются.

По словам руководителя центра Мадины Ауреновой, благодаря этому появилась возможность расширить спектр оказываемых услуг.

В новом здании центра размещено всё необходимое для реабилитации детей. В том числе комната для бассейна, кабинеты ЛФК, логопеда, логопеда-дефектолога, эрготерапии, групповых занятий, кабинет физиопроцедур, включающий теплолечение, электростимуляции и массаж. Сообщается, что ежедневно центр готов принять около 40 детей.

– Идея создания такого центра возникла после рождения моего особенного ребёнка, у которого обнаружились нарушения опорно-двигательного аппарата. Являясь специалистом в этой сфере, мне удалось теорию воплотить в практику. Я полностью поняла смысл этой работы, – рассказала Мадина Ауренова.

Церемонию открытия посетили родители, особенных детей и друзья центра. Также в числе приглашённых были предприниматель, меценат Бахытжан Кудушева, представители Управления координации занятости и социальных программ ВКО, отдела занятости и социальных программ Усть-Каменогорска, Палаты предпринимателей ВКО.

Как отметил аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар, на сегодняшний день вопрос работы с особенными детьми актуален для общества. Все ещё ощущается нехватка специализированных организаций по реабилитации.

– В этом году в центре «Ульба» намечены мероприятия по расширению этого направления. И, конечно, отрадно, когда к воплощению идеи присоединяются инициативные предприниматели, – подчеркнул он. – Создательница центра по работе с особенными детьми Demey Мадина Ауренова – пример увлечённого и благородного человека. Уже несколько лет она помогает детям с диагнозом ДЦП. От всей души желаю Мадине и её коллегам новых успехов и результатов, а её подопечным – здоровья и счастья.

Гульжан Естаева