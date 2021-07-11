30 лет мира и стабильности в светском Казахстане

За 30 лет Независимости Республика Казахстан стала сильным государством, достигшим немалых высот и строящим не менее амбициозные планы на будущее. Одним из факторов духовного развития и всестороннего прогресса казахстанского общества, безусловно, стала светскость.

Находясь в поиске собственных моделей государственно-конфессиональных отношений, многие страны сделали выбор в пользу принципа светской государственности. Если говорить простым языком, то понятие светскость подразумевает государственное устройство, где религия отделена от государственной власти, то есть решения в сфере государственного правления не могут иметь религиозную подоплёку. Здесь важно понимать, что светскость – это не антирелигиозность, а свобода вероисповедания.

Светское государство – толерантно, свободно, демократично. С одной стороны, такая модель позволяет интегрировать нацию, обеспечить межкультурные коммуникации, наладить диалог во имя общего дела и процветания. С другой – сохраняет самобытность проживающих этносов, культурных, религиозных общностей, составляющих единый народ.

В первой статье Конституции Республики Казахстан говорится: «Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы».

Утверждая себя светским государством, Республика Казахстан закрепила принципы, в соответствии с которыми государственная политика не смешивается с религией. Религиозные объединения не участвуют в государственном управлении и формировании государственных органов. Однако в рамках закона они помогают государству и обществу в выполнении функций социальной, культурно-воспитательной и духовной сфер. При этом важным аспектом светского государства является то, что положения религии не должны противоречить конституционному строю, подрывать безопасность государства, разжигать социальные, национальные и религиозные распри. То есть реализация принципа светскости создаёт реальный механизм защиты прав и свобод человека, включая право на свободу вероисповедания. Для Казахстана, в котором проживают представители разных национальностей, это актуально как никогда. Здесь уместно будет вспомнить слова Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева: «Казахстан – светское государство, поэтому наша политика в религиозной сфере направлена на укрепление межконфессионального мира и толерантности. Свобода совести у нас гарантирована Конституцией».

За 30 лет Независимости наша страна на личном примере показала, насколько важно возрождение и сохранение духовных традиций народа. Наше государство руководствуется тем, что лишь справедливый миропорядок может стать основой процветания человеческого общества.

Возрождение духовных традиций начинается с согласия, толерантности и гармонии, единения во имя незыблемых ценностей.

Республика Казахстан сформировала свой тип светского государства, основываясь, в первую очередь, на интересах людей, признаёт роль ислама, православного христианства, а также сотрудничает с различными религиозными организациями, которые не противоречат принципам светскости. Гармоничное сосуществование положений светскости и религиозных убеждений является духовно-нравственным стержнем единого народа, проживающего на территории нашей страны.

Выбранный принцип управления государством на светских началах помимо духовного развития казахстанского общества способствует прогрессу во всех сферах – науке, культуре, образовании. Но главное, он формирует образ казахстанца – законопослушного гражданина, сохраняющего традиции, обычаи своего народа, с отрицательным отношением к деструктивным религиозным течениям.

Александра Исаева, по заказу Управления по делам религий ВКО