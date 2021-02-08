Мягкая посадка

Вынужденную посадку совершил самолет Ан-2 выполнявший санитарный рейс, как сообщили на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

8 февраля 2021 года вынужденную посадку совершил самолет Ан-2 выполнявший санитарный рейс АКЗ1222 Усть-Каменогорск-Зайсан. Пилот доложил о потере двигателем мощности.

Самолет совершил вынужденную посадку на автомобильную дорогу в 23 километрах южнее г.Усть-Каменогорск. Пострадавших нет. Повреждений самолета нет. На борту находились 3 человека экипажа и 2 медработника. На место выехали представители Управления по расследованию авиапроисшествий Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.