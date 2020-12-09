В Усть-Каменогорске военные пополнили запас центра крови.

Личный состав областного Департамента по делам обороны Министерства обороны РК на безвозмездной основе сдал кровь в помощь детям с тяжёлыми заболеваниями и людям с особыми потребностями. Перед этим каждый донор прошёл необходимое предварительное лабораторное обследование, а также собеседование с врачом для определения возможных противопоказаний.

– Выражаем огромную благодарность сотрудникам департамента за организацию донорского дня, – сказала специалист по агитации населения к донорству КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр крови» Мира Мустафина. – Спасибо большое за ваши добрые сердца и милосердие – это высочайшие нравственные ценности. Нашим донорам желаем крепкого здоровья!

По словам военнослужащих, в такой период нельзя оставаться в стороне, нужно внести свой вклад в это благородное дело и показать, насколько важно донорство. Они регулярно участвуют в бесплатных донорских мероприятиях, ведь это помогает кому-то выжить.

В этот день более 40 военнослужащих вступили в ряды бесплатных доноров, тем самым пополнив запас компонентов крови на 20 литров.

Хорошее дело

Ева Ким

Фото пресс-службы Усть-Каменогорского гарнизона