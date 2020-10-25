Зёрнышко к зёрнышку 

В разрезе регионов Восточно-Казахстанская область занимает пятое место по объёмам заготовленного зерна.

По данным областного Департамента статистики, на долю нашего региона в республиканских объёмах зерна приходится 4,2 процента. К уровню аналогичной даты прошлого года наличие зерна в области составило 89,5 процента, в том числе пшеницы – 99,9 процента.

По состоянию на 1 октября 2020 года, в области имелось 642,3 тысячи тонн зерна, в том числе 508,5 тысячи тонн предназначено на продовольственные цели, 48,9 тысячи тонн – на семена, 84,8 тысячи тонн – на фураж, сообщается в пресс-релизе ведомства.

Как отмечается, значительные объёмы зерна, более 75 процентов от общего объёма, хранятся в пяти точках области: Усть-Каменогорске, Бородулихинском, Шемонаихинском и Урджарском районах и районе Алтай. Там же расположены основные товаропроизводители и предприятия, занимающиеся переработкой и хранением зерна.

Насима Халелова