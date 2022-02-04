Звучание кюя из глубины веков

Необходимо популяризировать ценности народной музыкальной культуры среди юных казахстанцев, считает педагог, кюйши Шалкар Рысханов.

Уроженец села Акжар Тарбагатайского района с детства был близок к музыкальному искусству. После окончания школы-гимназии имени Жамбыла в Усть-Каменогорске он учился в ВК училище искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных на отделении народных инструментов. Позднее окончил заочное отделение факультета народной музыки Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.

С сентября 2001 года Шалкар Рысханов работает преподавателем по классу домбры отделения народных инструментов в родном училище. В этом учебном году исполнилось 20 лет с начала его педагогической карьеры. В конце прошлого года по этому случаю в областном центре был организован творческий вечер под названием «Қос ішектегі қоңыр күй».

Кроме того, наш герой руководил фольклорным ансамблем «Алтай», создал фольклорный ансамбль «Жігер» и стал главным дирижёром оркестра народных инструментов имени Байжигита. В 2012 году кюйши был награждён премией акима области за вклад в развитие культуры и искусства в номинации «Народное творчество».

Действительно, за годы своей работы Шалкар Рысханов сделал немало для развития народного музыкального искусства в регионе. Его студентка Бекзат Серикова после окончания учёбы в Усть-Каменогорске поступила в консерваторию в Алматы по классу жетыгена. В 2020 году при поддержке своего преподавателя открыла такой же класс в училище искусств им. народных артистов братьев Абдуллиных.

Ещё один студент, Еларыс Сагиев, окончил консерваторию по классу бас-домбры. Также в 2020 году он открыл факультативные занятия по этому предмету в училище. К слову, в области нет других специалистов, в совершенстве овладевших этим музыкальным инструментом.

По словам педагога, возможно, в будущем тут появится и класс сыбызгы, ведь сейчас его ученик Шалгын Айдынулы учится в Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова у известного сыбызгиста Талгата Мукышева.

– Расскажите о творческом вечере, посвящённом 20-летию Вашей преподавательской деятельности. Чем Вы порадовали слушателей?

– Творческий вечер прошёл с целью популяризации искусства кюя. В моём исполнении прозвучали кюи «Көкбалақ» Байжигита, «Жалғыз аққу» Казена Абугазыулы.

Также в ходе концерта своим творчеством с аудиторией поделились мои ученики – лауреаты республиканских и международных конкурсов Ерасыл Ринатов, Арна Батиханов, Дастан Токтаров, Мирас Тореханулы, Али Сапарбек, Мадина Катайханова и другие. Выступил и ансамбль «Жігер», в состав которого входят студенты, получающие знания в нашем училище.

Гостем вечера стал старший преподаватель Казахского национального университета искусств в столице, лауреат республиканских и международных конкурсов Алмат Сайжан. Он исполнил несколько кюев на кыл-кобызе. В исполнении заслуженного деятеля культуры Арыстанбека Какиева прозвучало произведение «Әкеге арнау».

Вниманию публики были представлены выступления группы An. Sal. Dar, а также моей дочери Шырын Рысхан, которая сыграла на жетыгене.

Так, на протяжении всего концерта слушатели смогли насладиться звучанием разных казахских музыкальных инструментов.

– Сколько учеников Вы успели подготовить за два десятилетия педагогической работы? Каких успехов они добились?

– За это время около 20 молодых талантов получили мои наставления, защитили диплом и стали специалистами. Каждый из них мне дорог. Почти все они трудятся в сфере искусства.

К примеру, моя первая выпускница Айзат Бектасова работает в Детской музыкальной школе № 1, а Мирас Тореханулы является руководителем ансамбля «Әлем сазы» предприятия «Ертіс концерт» и фольклорного ансамбля «Бескөл» Уланского районного Дома культуры. Айсарбек Акияшев окончил КазНАИ им. Т. Жургенова и сейчас сам преподаёт в Республиканском эстрадно-цирковом колледже им. Ж. Елебекова в Алматы.

Стоит упомянуть и Жандоса Дауытулы. Он не работает в сфере культуры, но стал предпринимателем и оказывает спонсорскую помощь для развития отрасли.

Многие другие мои бывшие студенты сейчас продолжают получать образование в других известных учебных заведениях республики. Есть и те, кто работает в районах Восточно-Казахстанской области по программе «С дипломом – в село». Это преподаватель детской школы искусств посёлка Усть-Таловка Шемонаихинского района Адилет Нурбекулы и преподаватель детской школы искусств Зайсанского района Алмагуль Манасбаева.

– Что Вы стараетесь передать своим ученикам прежде всего?

– Искусство – это душа человека. Поэтому, чтобы обучить студентов, необходимо заняться в первую очередь их духовным воспитанием. Самое главное – наладить индивидуальный подход к каждому из них и помочь им открыть в себе таланты и умения. Ведь у каждого из обучающихся есть свои особенности. К примеру, одним удаётся хорошо исполнять кюи Курмангазы, а другим – шертпе кюи.

В целом, искусство кюя – это особая форма искусства, имеющая многовековую историю. Чтобы постичь её, нужно много и упорно трудиться.

Также ведущую роль в процессе обучения я отвожу развитию человеческих качеств ребят. Мне не нужно, чтобы после выпуска из училища они обязательно стали звёздами, именитыми домбристами. Для меня важнее, чтобы они стали гражданами, которые нашли своё место в обществе и имеют цель в жизни. Думаю, именно благодаря такому настрою мои ученики сумели добиться определённых результатов.

– Расскажите о фольклорном ансамбле «Жігер», который Вы основали. Как создавался этот коллектив?

– Ансамбль был создан в 2003 году. Сделано это было для того, чтобы студенты моего класса могли набраться практического опыта. Идею удалось реализовать. Ребята начали выступать на городских мероприятиях и тех, что проводились в училище.

Так назвать коллектив мы решили потому, что, во-первых, «жігер» – это жанр кюя, а во-вторых – чтобы молодёжь, занимающаяся казахской народной музыкой, была смелой и решительной, что в переводе на казахский звучит как «жігерлі».

Хочу отметить, что большую лепту в развитие этого ансамбля внесла Сара Мамиева, которая на тот момент была директором областного Дома дружбы. Она оказала нам огромную поддержку – костюмами, площадками для выступлений. В результате членам ансамбля удалось отточить мастерство и обогатить свой репертуар.

В 2010–2011 годах, можно сказать, ансамбль открыл новую страницу своей истории. В его составе начали выступать не только домбристы, студенты также освоили жетыген, сазсырнай, ударные. Поменялся и репертуар. Музыканты начали исполнять как традиционные казахские кюи, так и современные произведения.

«Жігер» выступал на сценах не только областного уровня, но и республиканского – в Домах культуры Кызылординской и Алматинской областей. Не раз ребята участвовали в различных фестивалях в Татарстане, Омске, Красноярске. В 2011 году они заняли первое место на международном фестивале в Барселоне (Испания). Также ансамбль становился лауреатом фестиваля в Канныне (Южная Корея). В 2013 году студенческий коллектив занял третье место на международном музыкальном фестивале «Жұбанов көктемі» в Актобе.

Ансамбль состоит исключительно из студентов училища, поэтому, когда один состав выпускается, на замену ему приходит другой. Несмотря на эту сложность, мы сохранили деятельность коллектива. Сейчас «Жігер» известен как ансамбль домбристов и продолжает популяризировать искусство кюя.

– Как Вы думаете, каково настоящее и будущее традиционного казахского музыкального искусства, особенно на Востоке?

– Это вопрос, над которым стоит задуматься… Традиционное музыкальное искусство – великое духовное наследие народа. Говорят, что искусство не умирает. Это на самом деле так.

Искусство кюя, зародившееся много веков назад, сегодня считается жемчужиной нашего национального искусства, неотъемлемой частью казахской духовности. Поэтому могу с полной уверенностью сказать, что у него есть будущее.

Что же касается сегодняшнего дня, то нам следует больше говорить о ценностях этого искусства подрастающему поколению, в том числе детям школьного возраста. Поэтому я тесно сотрудничаю с музыкальными школами и школами искусств в области, стараюсь оказать им необходимую поддержку. Однако в некоторых районах не хватает квалифицированных специалистов. Если этот вопрос решится, то и традиционное казахское музыкальное искусство будет развиваться.

– По Вашему мнению, какие основные трудности и ошибки есть в обучении традиционной казахской музыке школьников и студентов?

– Считаю, что молодёжи следует углублённо изучать историю появления того или иного кюя. Раньше кюйши рассказывали историю происхождения кюя, который собирались исполнить. Это было интересно узнать слушателям и так они лучше понимали всю глубину произведения. Нужно помнить, что кюй – это не только музыка, это произведение, тесно связанное с устным народным творчеством.

Ещё один важный момент заключается в том, что многие не соблюдают особенности традиционного исполнительства. Они воспроизводят кюй автоматически, не обращая внимания на его содержание.

– Как привить подрастающему поколению интерес к национальным инструментам?

– Это очень важная тема. В целом, у молодых людей есть интерес к национальному искусству. Вместе с тем есть ребята, которые занимаются в кружках игры на домбре не по своей воле, а потому что этого хотят их родители. Конечно, это неправильно. Насильно заниматься музыкой нельзя.

Думаю, родителям стоит не заставлять детей, а слушать кюи самим, ходить на концерты и, возможно, брать с собой ребёнка. Таким образом школьники и подростки самостоятельно смогут проникнуться величием этого искусства.

К слову, раньше у нас часто проводились абонементные концерты для школьников. К сожалению, сейчас их нет. Хотя это было хорошим способом увлечь детей музыкой.

Сейчас в области много творческих коллективов и исполнителей, проводятся концерты. Если молодое поколение будет приходить на них, то от этого точно будет положительный результат. Пусть не все из них станут домбристами или деятелями культуры, зато они будут духовно богаты.

Гульжан Естаева

Фото из архива Шалкара Рысханова