Золотые слова

Совсем скоро на полках книжных магазинов Казахстана появится уникальное издание: казахско-английский и англо-казахский словарь Oxford, содержащий 60 тысяч слов.

Его издали по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева, выразившего поддержку этому проекту. Тираж словаря предполагается сделать более чем достаточным, чтобы обеспечить книгами все школы, колледжи, вузы и библиотеки Казахстана.

То, что такой словарь был необходим школьникам, студентам и преподавателям школ, колледжей и вузов, работающих в группах с государственным языком, вне всякого сомнения. Большой словарь, содержащий в себе сразу несколько десятков тысяч слов на казахском и английском языках, они ждали в течение многих лет. И вот, наконец, свершилось: всемирно известное издание Oxford University Press официально разрешило издать двуязычный Оксфордский казахский словарь, общий объём которого достигает 1300 страниц. Немаловажен и тот факт, что при его разработке использовались методология и технология Oxford English Dictionary.

«Работа по составлению словаря продолжалась четыре года, в ней приняли участие более 50 опытных языковедов, специализирующихся на лексике казахского и английского языков», – написал на своей странице в Facebook исполнительный директор общественного фонда «Национальное бюро переводов» Рауан Кенжеханулы.

Однако казахстанский вариант словаря всё же подвергли доработке. В совершенствовании словаря принимали участие специалисты Института языкознания им. Ахмета Байтурсынулы.

– При составлении словаря учитывались изменения в лексике казахского и английского языков, особенно нововведения в сферах современной культуры, информационных технологий, медицины, экономики, финансов и торговли. Кроме того, словарь содержит краткие инструкции, разъясняющие правила английской и казахской грамматики, произношения и правописания, а также примеры ведения деловой и электронной переписки на казахском языке, – уточнил Рауан Кенжеханулы.

Он добавил, что на основе разработанного словаря казахский язык будет добавлен на платформу Oxford Global Languages, которая преследует вполне определённую цель – создать общий глобальный языковой корпус, соединив словарный запас 100 основных языков мира.

Исполнительный директор Национального бюро переводов назвал издание этого словаря «большим шагом на пути поддержки казахского языка и его современного развития».

Ценность словаря отметила и руководитель отдела иностранной литературы областной универсальной библиотеки им. Абая Асия Валиуллина.

– Этот словарь, я просто уверена, будет востребован. Особенно среди студентов групп с государственным языком обучения. В библиотеке сейчас есть два издания подобных словарей, и они никогда не залеживаются на полке. Их постоянно берут для работы в читальном зале или на дом. Так что этот словарь, несомненно, станет самым популярным среди запрашиваемых, – отметила Асия Валлиулина.

С мнением библиотекаря согласна учитель английского языка в средней школе Айгуль Хабибуллина.

– Считаю, что это огромное достижение – появление большого английско-казахского словаря. Его применение на уроках будет иметь только положительный результат. Это позволит учащимся постоянно пополнять лексический запас, без труда переводить тексты с английского языка на казахский и наоборот. Главным недостатком имеющихся словарей является то, что лексический материал в них устарел, а при составлении этого словаря учитывались изменения в лексике казахского и английского языков, особенно нововведения в разных сферах культуры. Поэтому мы, как учителя-языковеды, будем очень рады его появлению, – поделилась своей точкой зрения Айгуль Хабибуллина.

Обсуждая достоинства казахско-английского и англо-казахского словаря, невольно задаешься вопросом: насколько полным он будет? Точно ответить на этот вопрос пока сложно. Например, в «Большом казахско-русском и русско-казахском словаре», изданном в 1995 году под редакцией Калдыбай Бектаева, насчитывается 85 тысяч слов. К 20-летию Независимости РК коллективом Института языкознания им. А. Байтурсынулы с 2002 по 2011 годы был подготовлен и выпущен 15-томный толковый словарь, содержащий 92300 слов и 57856 словосочетаний. Считается, что на сегодняшний день это самый полный толковый словарь казахского языка.

Екатерина Гуляева