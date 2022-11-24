Если очень постараться…

В лингвистическом клубе «Кел, сөйлесейік» продолжаются занятия по изучению казахского языка. Ученики уже могут похвастаться первыми успехами.

Они не только научились здороваться и благодарить на государственном языке, но и могут пожелать хорошего дня, сообщить, какое у них настроение…

В предыдущих номерах «Рудного Алтая» мы уже рассказывали о том, что в библиотеке имени Оралхана Бокея открылся лингвистический клуб «Кел, сөйлесейік» по изучению казахского языка.

Бесплатные занятия с начала ноября для всех желающих проводят два наставника – учитель казахского языка и литературы средней школы № 36 Надежда Шушанникова и студентка четвёртого курса Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова Салтанат Миронова, которая, к слову, получает специальность учителя… русского языка и литературы.

– Для преподавания нужен был человек, свободно владеющий казахским и русским языками, – поделилась Салтанат. – С удовольствием согласилась, ведь для меня это бесценный опыт.

Начинающий педагог разработала свою методику преподавания языка, в которой акцент сделан именно на разговорной речи. Ведь основная цель занятий – освоить казахский на бытовом уровне, чтобы с лёгкостью общаться в повседневной жизни.

На сегодняшний день у Салтанат занимается четыре группы – три взрослые и одна детская. Жители областного центра с удовольствием посещают занятия и уже могут похвастаться первыми успехами.

– Маған сабақтар ұнайды, – уверенно говорит одна из учениц, Надежда.

После выхода на заслуженный отдых она даже не предполагала, что снова сядет за парту. Однажды пришла в библиотеку сдавать прочитанную книгу и случайно увидела объявление о наборе группы по изучению казахского языка. Жительница Усть-Каменогорска не раздумывая записалась и посещает занятия несколько раз в неделю.

– Учиться, конечно, трудновато, но мне очень нравится, – отметила она. – Заметила, что на улице стала прислушиваться к разговорам на казахском, понимать отдельные слова. Считаю, что каждый житель Казахстана должен знать казахский язык.

Ещё один ученик – Пётр Пичкунов тяготеет к изучению языков с детства. При выборе профессии вопросов не возникло – однозначно переводческое дело.

Сейчас работает переводчиком с английского на русский и наоборот. В планах у молодого человека – выучить казахский и использовать его в профессиональной деятельности.

– Если знаешь пару языков, третий учить несложно, – пояснил Пётр. – Главное – интерес, желание и профессионализм педагога. Хотелось бы, чтобы в нашем городе открылось как можно больше курсов по изучению казахского, и чтобы средства массовой информации сообщали о них как можно чаще. Мы все должны знать государственный язык.

Интерес к изучению казахского языка проявляют и зарубежные гости. К примеру, индивидуальные занятия Салтанат Мироновой посещает девушка из Германии. Она приехала, чтобы изучить культуру, обычаи и традиции нашей страны.

– С ней на курсах мы осваиваем казахский и русский, – рассказала Салтанат. – Она мне сказала, что изучение казахского ей даётся легче. Оказывается, есть что-то общее с немецким языком.

Добавим, занятия в лингвистическом клубе «Кел, сөйлесейік» могут посещать все желающие овладеть азами государственного языка. Для этого необходимо обратиться в библиотеку имени О. Бокея.

Татьяна Кравченко

Фото Аяужан Утеулиновой