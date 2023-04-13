Давайте поговорим!

Три месяца на базе областной библиотеки имени А. С. Пушкина работает бесплатный разговорный клуб «Сөйле», более двадцати устькаменогорцев уже стали выпускниками первого потока обучения.

Основателем клуба, совместно с командой молодёжного крыла «Жастар Рухы» партии «Amanat», стал известный в Казахстане блогер, радеющий за изучение государственного языка, Яков Фёдоров. На этой неделе он посетил одну из встреч клуба и рассказал, как возникла идея создания «Сөйле», какие особенности у казахского языка и что помогает в его изучении.

– Два года назад мы с друзьями открыли движение «Менің елім – менің тілім» – «Моя страна – мой язык». Первое, что сделали, – создали телеграм-чат, полагая, что желающие изучать казахский язык будут находить через него тех, кто поможет им в этом. Идея провалилась по одной простой причине – необходимо живое общение, невозможно обучать языку через интернет. Возникла потребность в офлайн встречах, поэтому с января этого года мы открыли клубы разговорного казахского языка, – поделился блогер.

Яков Фёдоров отметил, что это не новая практика, она придумана давно. Действительно, при той же библиотеке имени А. С. Пушкина не первый год активно работает клуб разговорного английского. Такой формат изучения языка популярен тем, что проходит в неформальной обстановке, без официального деления «учитель – ученик».

– Наше преимущество в том, что мы стараемся в интересной форме доводить до людей основные лайфхаки – способы быстрого изучения языка, – отметил основатель клуба.

По его словам, одним из самых действенных является постоянное прослушивание песен на казахском.

Именно поэтому частью программы клуба является исполнение известных казахских песен. К примеру, на этот урок ведущая усть-каменогорского клуба Анжелика Шабданбекова подготовила песню Абая Кунанбаева «Желсіз түнде жарық ай» и современную композицию «Алматының түндері-ай». Два клубных часа пролетели незаметно, обучение проходило в интерактивном формате, ведущая постоянно взаимодействовала с группой посредством инструментов, понятных человеку любого возраста.

– У нас нет разделения по возрасту, в клуб приходят и молодёжь, и более взрослые люди. Самому старшему участнику «Сөйле» 72 года, самому младшему – семь лет, – сообщила Анжелика Шабданбекова.

В целом все остались довольны встречей и отметили важность таких занятий.

– Для изучающих любой язык актуальна проблема языкового барьера. Подобные курсы, клубы, мероприятия помогают его преодолеть, – считает один из обучающихся, председатель комитета по делам молодёжи высшего IT-колледжа при ВКТУ им. Д. Серикбаева Данил Мусихин.

Аяужан Утеулинова

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