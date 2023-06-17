Золотые руки и добрая душа

«Асель энергичная, улыбчивая, приветливая, такое ощущение, что в своих ладонях она бережно несёт огонёк добра и передаёт его тепло окружающим», – так отзываются о медсестре Асель Корыкбасовой её сослуживцы.

В Пограничном управлении по Зайсанскому району ДПС КНБ по Восточно-Казахстанской области служит сержант Асель Корыкбасова. Она медсестра, отличник здравоохранения. На плечах этой хрупкой женщины лежит ответственность за здоровье военнослужащих.

Асель родилась в Талдыкоргане. В семье сильно болел отец, и девочка твёрдо решила стать врачом, чтобы помогать людям. Окончив медицинское училище, вышла замуж за военнослужащего и уехала в город Зайсан. Профессиональный путь начала медсестрой в отделении реанимации, хирургии, работала в отделах эндокринологии, неврологии и статистическом кабинете Министерства обороны РК. Постепенно набрала опыт и защитила квалификацию медсестры высшей категории. А в 2013 году её пригласили на работу в Пограничное управление по Зайсанскому району.

С тех пор Асель Корыкбасова работает медсестрой военно-медицинского отдела управления, оказывает профессиональную помощь военнослужащим Зайсанского района, а в экстренных случаях и первую помощь обычным жителям.

– Я сначала мечтала стать врачом, но потом поняла, что роль медицинской сестры также важна в выздоровлении пациента, – пояснила Асель Корыкбасова. – Если врач ставит диагноз и назначает лечение, то от правильного соблюдения рекомендаций и чётких действий медсестры, её моральной поддержки человек быстрее пойдёт на поправку. В нашей работе важна сопричастность.

Асель не раз спасала жизни людей. К примеру, в 2019 году во время проведения «обкатки танком» на полевом учебном центре осколочные ранения ног получили двое военнослужащих. Она, находясь в то время на полигоне, незамедлительно оказала первую помощь пострадавшим, обработала осколочные раны, перевязала и отвезла в районную больницу в отделение хирургии, а далее авиацией их доставили в военный госпиталь Алматы. Благодаря своевременно оказанной помощи медицинской сестры всё обошлось.

Осенью прошлого года Асель вместе с сослуживцем спасли жизнь продавца одного из магазинов Зайсана. Военнослужащий зашёл в продуктовый магазин, находящийся неподалёку от управления, и увидел лежавшую на полу женщину без сознания с признаками судорожного синдрома. За помощью побежали в санчасть за медсестрой. Прибыв на место, Асель экстренно оказала первую медицинскую помощь до приезда скорой. Вскоре женщина пришла в себя и поблагодарила пограничников.

Таких историй за годы работы немало.

– Быть медсестрой – настоящее призвание, – отметила Асель. – Это дело, которому посвящаешь всю себя и никак иначе. Помогая пациентам на сложном пути к выздоровлению, всегда душой переживаешь за каждого из них.

Несмотря на сложности, работа ей нравится. Асель Корыкбасова считает себя счастливым человеком с интересной, насыщенной событиями жизнью. Главная ценность для неё – семья. Её супруг Фархат сержант запаса. Вместе они воспитывают двоих детей. Старший сын Медет решил пойти по стопам отца – сейчас учится на последнем курсе в Жетысуском университете имени

И. Жансугурова, недавно получил звание «лейтенант». Дочь Акниет по примеру мамы выбрала медицину, хочет стать врачом. Она учится на втором курсе профильного университета в Алматы.

Александра Исаева