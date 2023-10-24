На страже законности

25 октября для Казахстана – одна из важнейших дат в истории государства.

В стране отмечается главный и единственный национальный праздник – День Республики.

Обретя независимость, Казахстан взял курс на построение демократического, светского, правового и социального государства, главной ценностью которого является человек, его права и свободы.

22 апреля 1997 года Указом Президента Республики Казахстан № 3465 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы правоохранительных органов» при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан образован Центр правовой статистики и информации. Принятие данного акта стало завершением важного этапа правовой реформы – впервые в своей истории правовая статистика была передана в ведение надзорного органа.

Указом Президента Республики от 28 марта 2003 года бывший Центр (Департамент) при Генеральной прокуратуре преобразован в Комитет по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры.

22 декабря этого же года Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О государственной правовой статистике и специальных учётах», в соответствии с которым Комитет и его территориальные органы формируют такую статистику, ведут специальные учёты и осуществляют надзор за законностью в этой сфере.

Для решения государственных программных задач по защите и поддержке малого и среднего бизнеса осуществляются назначения проверок деятельности хозяйствующих субъектов. Они сопровождаются проведением контрольных проверок законности и обоснованности этих акций, также формируются статистические сведения об эффективности работы правоохранительного и судебного аппарата, ведётся учёт административных и коррупционных правонарушений, обращений граждан.

В настоящее время органы правовой статистики ведут 24 специальных учёта, также осуществляют формирование 26 отчётов в уголовной, гражданской и административной сферах.

Жители страны могут получить ряд государственных услуг, таких как выдача сведений о совершении лицом коррупционного преступления, справки о наличии либо отсутствии судимости, апостилирование официальных документов, исходящих из органов прокуратуры, органов следствия и дознания. Кроме того, есть возможности получения архивных справок и/или их копий в пределах архивов КПСиСУ ГП РК и его территориальных органов в отношении лиц, подвергнутых выселению (спецпереселенцы).

Также Комитет реализует цифровые проекты, в числе которых электронное уголовное дело, единый реестр административных производств, единый реестр субъектов и объектов проверок. Автоматизация процессов и электронные обращения позволили обеспечить эффективную коммуникацию между государственными органами и гражданами.

Внедрение цифровых технологий в повседневную деятельность правоохранительных и государственных органов повышает эффективность и оперативность принятия решений, сокращает документооборот и отчётность, повышает ответственность государственных служащих, решает другие вопросы дебюрократизации деятельности государственного аппарата.

В канун Дня Республики позвольте поздравить всех с праздником, положившим начало возрождению казахстанской государственности, и пожелать доброго здоровья, мира, дальнейших успехов в работе во имя процветания нашего Независимого Государства.

Бакытжан Изгуттинов,

начальник ДКПСиСУ ГПРК по ВКО